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Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Kendini Hayvansever Olarak Tanıtmış

Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Kendini Hayvansever Olarak Tanıtmış

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 14:00

Geçtiğimiz günlerde skandalı bitmeyen ülke gündeminde bir haber öne çıkmıştı. Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in 5 yıl önce kendini barınak yaptırmak isteyen bir hayırsever olarak tanıttığı hatta bir haber sitesi açtırdığı ortaya çıktı.

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Aralarında sağlık personelinin de bulunduğu bir çete yenidoğan bölümündeki 10 bebeğin ölmesine neden olmakla suçlanmıştı.

Aralarında sağlık personelinin de bulunduğu bir çete yenidoğan bölümündeki 10 bebeğin ölmesine neden olmakla suçlanmıştı.

Savcı Y.E. ise soruşturmayı yürüttüğü sırada makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından ölümle tehdit edildi. Geçmişinde kendini MİT mensubu, müsteşar gibi kimliklerle tanıtan Zengin'in haber sitesi açtırdığı ortaya çıktı.

Savcı Y.E. ise soruşturmayı yürüttüğü sırada makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından ölümle tehdit edildi. Geçmişinde kendini MİT mensubu, müsteşar gibi kimliklerle tanıtan Zengin'in haber sitesi açtırdığı ortaya çıktı.

Janet Huvaj isimli gazeteci başından geçenleri böyle anlattı.

Janet Huvaj isimli gazeteci başından geçenleri böyle anlattı.

Ücretini alamayan Huvaj Zengin'i böyle protesto etmişti.

Ücretini alamayan Huvaj Zengin'i böyle protesto etmişti.

Tehdit mesajlarını da paylaştı.

Tehdit mesajlarını da paylaştı.
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