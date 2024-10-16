Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Kendini Hayvansever Olarak Tanıtmış
Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Kendini Hayvansever Olarak Tanıtmış
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Aralarında sağlık personelinin de bulunduğu bir çete yenidoğan bölümündeki 10 bebeğin ölmesine neden olmakla suçlanmıştı.
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Savcı Y.E. ise soruşturmayı yürüttüğü sırada makam odasında Mustafa Kemal Zengin tarafından ölümle tehdit edildi. Geçmişinde kendini MİT mensubu, müsteşar gibi kimliklerle tanıtan Zengin'in haber sitesi açtırdığı ortaya çıktı.
Janet Huvaj isimli gazeteci başından geçenleri böyle anlattı.
Ücretini alamayan Huvaj Zengin'i böyle protesto etmişti.
Tehdit mesajlarını da paylaştı.
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