Savcıyı Tehdit Eden Mustafa Kemal Zengin Kendini Hayvansever Olarak Tanıtmış

Geçtiğimiz günlerde skandalı bitmeyen ülke gündeminde bir haber öne çıkmıştı. Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in 5 yıl önce kendini barınak yaptırmak isteyen bir hayırsever olarak tanıttığı hatta bir haber sitesi açtırdığı ortaya çıktı.