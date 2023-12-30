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Vakti Kısıtlı Beyaz Yakalılar Toplansın: Kolay Yapımına Rağmen Lezzetinden Ödün Vermeyen 10 Yemek Tarifi

etiket Vakti Kısıtlı Beyaz Yakalılar Toplansın: Kolay Yapımına Rağmen Lezzetinden Ödün Vermeyen 10 Yemek Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:01

Günlük hayat rutininin temposundan sonra eve gelince bayılacak kadar yorgun olduğunuzu biliyoruz ve yemek yapmak adeta yük oluyor! Hazırlayabileceğiniz en lezzetli ve pratik tarifleri derledik.

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1. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

1. Pratik Izgara Sebze ve Mantar

Kızarmış sebzeler kadar lezzetli ve pratik bir tarif henüz bulunmadı!

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 200 gr kabak

  • 200 gr patlıcan

  • 200 gr kırmızı biber

  • 100 gr kırmızı soğan

  • 100 gr mantar

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı, patlıcanı, biberi, soğanı yıkayıp halkalar halinde dilimleyin. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olanları ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

2. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL'a takın ve sebzeleri ekleyin. Philips'in hava hızını otomatik ayarlama ayarı sayesinde en lezzetli şekilde yemeği yiyebilirsiniz. Tüm sebze ve mantarlar hazır olduktan sonra hemen servis edin. Afiyet olsun!

2. Sebzeli Izgara Somon

2. Sebzeli Izgara Somon

Balık tutkunlarının vazgeçilmezi olan somonun en lezzetli hallerinden birinin tarifini denemeye hazır mısınız?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 dilim somon balık

  • 1 portakal

  • 1 limon 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam biberiye

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 diş sarımsak

Yapılışı:

1.İlk olarak karışımı içine çekmesi için somonu kürdan yardımıyla her yerine batırıp çıkarın. Sonrasında tuz, karabiber, biberiye ve 1 adet limonu ve portakalı sıkıp buzdolabında yarım saat bekletin. 

2.Patates, soğan ve havucu ince ince doğrayın ve balıkla beraber pişmesi için yanına yerleştirin. Sarımsak ve baharatları da ekleyip hepsini güzelce karıştırın, hepsini belirtilen sürede pişirin. Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde Yemekleriniz tam istediğiniz gibi pişer. Afiyet olsun!

3. Tavuk Topları

3. Tavuk Topları

Yağ kullanmadan yapabileceğiniz baharat karışımlı tavuk topları ile en pratik şekilde kendinize yemek hazırlayabilirsiniz. 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 1 tutam baharat karışımı

  • 500 gr tavuk göğsü kıyması

Yapılışı:

1. Kıyma haline getirilmiş  tavuğu baharat ve tuz atıp karıştırın.

2. Yapışmaması için elinizi hafif ıslatıp Philips Airfryer 7000 XXL'ın içine toplar yapıp yerleştirin ve 20 dakika pişirin. 

3. NutriU uygulamasına bağlı Philips Airfryer 7000 XXL pişirme süresini, sıcaklığını, hava hızını otomatik olarak ayarlar. Dilediğiniz sosla birlikte servis edin. Afiyet olsun!

4. Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle

4. Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle

Çok hızlı bir şekilde akşamınıza eşlik edecek bu leziz noodle tarifine bir şans verin. 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 300 gr pişmiş makarna

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gr çubuk mantarı

  • 75 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Noodle'ı pişirin.  Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini noodleın üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip karıştırın.

2. Philips Airfryer 7000 XXL'a koyun ve belirtilen sürede pişirin. Yeni aile boyu pişirme kabı aksesuarı ile tek seferde bütün ailenize yetecek kadar noodle pişirebilirsiniz.  Afiyet olsun!

5. Mercimekli ve Havuçlu Nugget

5. Mercimekli ve Havuçlu Nugget

Besin açısından oldukça zengin olan hem çıtır hem gevrek olan bu sağlıklı nugget tarifi favori atıştırmalığınız haline gelecek!

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekler süzün ve havuçları ince ince rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye bir mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu koyun. Hepsini iyice karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürtün ve Philips Airfryer 7000 XXL cihazının sepetine yerleştirin. Belirtilen derecede pişirin.Afiyet olsun!

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6. Baharatlı Yeşil Köri tavuk

6. Baharatlı Yeşil Köri tavuk

Tavuk ve köri ikilisi ayrılmaz iki dost gibi, bu ikiliyi farklı bir tarifle yorumladık!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 37 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk budu

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gr Hokkaido balkabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 100 gr yeşil köri ezmesi

  • 400 gr hindistan cevizi sütü

  • 1 misket limonu

Yapılışı:

1. Tavuğu küpler halinde doğrayın. Sarımsak, soğan, zencefil kökü ve balkabağının kabuklarını soyun ve doğrayın.Krmızı dolmalık biberi ve brokolinin çiçeklerini yıkayın ve doğrayın. Brokoli çiçeğini hariç tutarak tavuk ve sebzeleri bir kaseye koyun. Hindistan cevizi yağını ekleyin.

2. Tavuğu ve sebzeleri kaseden Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın ve brokoliyi yine dışarıda bırakın. 10 dakika pişirin.

3. Cihazın içine brokoli çiçeklerini ekleyin ve her şeyi karıştırın. 10 dakika daha pişirin. Yeşil köri karışımını hepsinin üzerine dökün ve 17 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.

7. Makarna

7. Makarna

Yağsız olması sebebiyle çok hafif olan bu tarifle makarna severler aşk yaşayacak.

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 800 mililitre süt

  • 2 çay kaşığı toz sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 200 gram dirsek makarna

  • 0.5 muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

  • 150 gram rende kaşar

  • 20 gram kuru et

  • 1 tutam taze biberiye

Yapılışı:

1. Ateşe dayanıklı emaye ya da cam büyük boy kaseye 2.5 su bardağı dirsek makarnayı ekleyin. 

2. Üzerine 3 + 1/3 su bardağı süt, 2 çay kaşığı toz sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve çeyrek muskatın rendesini ekleyip karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL'da 200 derece 22 dakika pişirin. Pişirmenin yarısında makarnaların birbirine yapışmaması için açıp bir kere karıştırın. 

4. Ardından doğranmış kuru eti ve 3 avuç rende kaşarın yaklaşık 1 avucunu içine, 2 avucunu ise makarnanın üzerine yayın.

5. Son olarak da biraz biberiye yaprakları ve pul biber ekleyip 5 dakika daha pişirince muhteşem makarnanız hazır olacak! Afiyet olsun...

8. Kremalı Havuç Çorbası

8. Kremalı Havuç Çorbası

Alışılanın dışında çorba tarifi isteyenler için pratik bir tarifle geldik. 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı: 

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin. 

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

9. Kremalı Ispanaklı Makarna

9. Kremalı Ispanaklı Makarna

Herkesin bayılarak yediği makarnanın muhteşem bir versiyonu ile karşınızda!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 140°

Malzemeler

  • 200 gr feta peyniri

  • 200 gr mini ıspanak

  • 3 tutam dereotu

  • 1 litre su

  • 400 ml krema

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 gr makarna

  • 100 gr pecorino

Yapılışı:

1. Feta peynirini Philips Airfryer 7000 XXL'a koyun ve 10 dakika, 180 derece olacak şekilde çalıştırın. 

2. Bu sırada minik ıspanaklarla dereotunu yıkayın. Bir tencerede su, kremşanti, doğranmış sarımsak, limon kabuğu rendesi ve tuzu karıştırarak kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve minik ıspanakları da içine karıştırın.

3. Feta peynirini makarnalı karışımı içine dökün. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve 20 dakika, 140 derece şeklinde pişirin. 

4. Piştikten sonra feta peynirli ıspanaklı makarnayı çıkarın ve 5 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

10. Kavanozda Taco Salatası

10. Kavanozda Taco Salatası

Kavanoz içinde taco salatasıyla Meksika yemeklerinize keyifli bir farklılık katın. 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi:15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 500 gr sığır kıyması

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0.5 çay kaşığı pul biber

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı yay

  • 200 gr göbek salata

  • 200 gr mısır

  • 2 avokado

  • 400 gr domates

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 100 gr tortilla cipsi

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Dana kıymayı, doğradığınız soğanı, öğütülmüş tarçını, sarımsak tozunu, pul biberi, tuzu, karabiberi ve yağı Philips Airfryer 7000 XXL'a aktarın ve 8 dakika, 180 derece şeklinde pişirin. Piştikten sonra sepeti açın topakları küçük parçalara bölün ve 7 dakika daha pişirin.

2. Bu sırada geri kalan malzemeleri hazırlayın. Marulu yıkayıp küçük parçalar halinde doğrayın. Mısırı sudan geçirin. Avokadoyu soyun ve uzunlamasına olarak ikiye kesin.

3. Salsa için domatesleri yıkayıp kesin ve soğanı soyup ince ince doğrayın. İçine limon suyu, pul biber, tuz, karabiber ve soğanı ekleyin.

4. Bir kavanoza domatesli soğanlı karışımın dörtte birini en lata koyun. Ardından avokado küplerini, soğuyan eti, mısır ve marul katmanını ekleyin. Afiyet olsun!

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