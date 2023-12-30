Vakti Kısıtlı Beyaz Yakalılar Toplansın: Kolay Yapımına Rağmen Lezzetinden Ödün Vermeyen 10 Yemek Tarifi
Vakti Kısıtlı Beyaz Yakalılar Toplansın: Kolay Yapımına Rağmen Lezzetinden Ödün Vermeyen 10 Yemek Tarifi
Günlük hayat rutininin temposundan sonra eve gelince bayılacak kadar yorgun olduğunuzu biliyoruz ve yemek yapmak adeta yük oluyor! Hazırlayabileceğiniz en lezzetli ve pratik tarifleri derledik.
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1. Pratik Izgara Sebze ve Mantar
2. Sebzeli Izgara Somon
3. Tavuk Topları
4. Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle
5. Mercimekli ve Havuçlu Nugget
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6. Baharatlı Yeşil Köri tavuk
7. Makarna
8. Kremalı Havuç Çorbası
9. Kremalı Ispanaklı Makarna
10. Kavanozda Taco Salatası
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