Vakti Kısıtlı Beyaz Yakalılar Toplansın: Kolay Yapımına Rağmen Lezzetinden Ödün Vermeyen 10 Yemek Tarifi

Balık tutkunlarının vazgeçilmezi olan somonun en lezzetli hallerinden birinin tarifini denemeye hazır mısınız?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

1 dilim somon balık

1 portakal

1 limon

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 tutam biberiye

1 havuç

1 patates

1 diş sarımsak

Yapılışı:

1.İlk olarak karışımı içine çekmesi için somonu kürdan yardımıyla her yerine batırıp çıkarın. Sonrasında tuz, karabiber, biberiye ve 1 adet limonu ve portakalı sıkıp buzdolabında yarım saat bekletin.

2.Patates, soğan ve havucu ince ince doğrayın ve balıkla beraber pişmesi için yanına yerleştirin. Sarımsak ve baharatları da ekleyip hepsini güzelce karıştırın, hepsini belirtilen sürede pişirin. Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde Yemekleriniz tam istediğiniz gibi pişer. Afiyet olsun!