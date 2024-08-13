Vakıfbank'ta Zehra Güneş Takım Kaptanı Oluyor
Vakıfbank'ta Zehra Güneş Takım Kaptanı Oluyor
Filenin Sultanları'ndaki başarılarıya göz dolduran yıldız voleybolcu Zehra Güneş takımında kaptanlık heyecanı yaşıyor.
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Altyapısında yetiştiği Vakıfbank'ta yıllardır mücadele eden Zehra Güneş, başarılarıyla voleybol milli takımının da vazgeçilmezlerinden oldu.
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VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes’in Imoco Volley Conegliano'ya transferi milli sporcu için yeni bir sürecin kapısını araladı.
Zehra Güneş altyapısından yetişerek yıllardır A takım seviyesinde formasını terlettiği Vakıbank'ta artık takım kaptanı olarak kariyerine devam edecek.
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