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Vakıfbank'ta Zehra Güneş Takım Kaptanı Oluyor

Vakıfbank'ta Zehra Güneş Takım Kaptanı Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 12:25

Filenin Sultanları'ndaki başarılarıya göz dolduran yıldız voleybolcu Zehra Güneş takımında kaptanlık heyecanı yaşıyor.

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Altyapısında yetiştiği Vakıfbank'ta yıllardır mücadele eden Zehra Güneş, başarılarıyla voleybol milli takımının da vazgeçilmezlerinden oldu.

Altyapısında yetiştiği Vakıfbank'ta yıllardır mücadele eden Zehra Güneş, başarılarıyla voleybol milli takımının da vazgeçilmezlerinden oldu.

VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes’in Imoco Volley Conegliano'ya transferi milli sporcu için yeni bir sürecin kapısını araladı.

VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes’in Imoco Volley Conegliano'ya transferi milli sporcu için yeni bir sürecin kapısını araladı.

Zehra Güneş altyapısından yetişerek yıllardır A takım seviyesinde formasını terlettiği Vakıbank'ta artık takım kaptanı olarak kariyerine devam edecek.

Zehra Güneş altyapısından yetişerek yıllardır A takım seviyesinde formasını terlettiği Vakıbank'ta artık takım kaptanı olarak kariyerine devam edecek.

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