Serdar Ali Çelikler, Hatayspor'un Forma Sponsoru Olmamasını Eleştirdi
Serdar Ali Çelikler, Hatayspor'un Forma Sponsoru Olmamasını Eleştirdi
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'la karşılan Hatayspor'un forma reklamı olmaması dikkat çekti. Bu konuyu gündeme getiren Serdar Ali Çelikler, devlet kurumlarına çağrı yaptı.
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Hatayspor sezonu Galatasaray deplasmanında açtı. Ligde depremin ardından zor günler geçiren, destek bulmakta zorlanan Hatayspor'un forma sponsorunun da olmaması dikkat çekti.
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Serdar Ali Çelikler, Vole YouTube kanalında Ali Ece ile yaptığı programda konuya değindi. Serdar Ali Çelikler, "bu devlet kurumlarının ayıbı" derken Rizespor örneği verdi.
Serdar Ali Çelikler, "Hatay'a destek arkadaşlar... Ey devlet kurumları Hatayspor'un forma reklamı olmaması sizi bağlar. Bir ara Rizespor'un 3. Havalimanı reklamı vardı. Hadi Rize'ye verin de Hatay'a da verin. Bu kadar devlet kurumu var, ayıp denen bir şey var."
Ali Ece de önceki TFF'nin Riva'da konaklama parası olarak Hatayspor'a haciz göndermesini hatırlatarak "Bari geçen seneki saçmalık olmasın da, Riva'da kaldı diye para istemesinler" dedi. Çelikler ise "Hatay'a destek destek diyorsunuz, hani destek?" diyerek konuyu noktaladı.
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