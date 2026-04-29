article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Tek Tek Birleştirdi: Cami Duvarında Bulunan Kağıtların 200 Yıllık Sırrı Çözüldü!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 20:12

Kütahya’da bir cami restorasyonu sırasında bulunan eserin anlamı, yıllar sonra çözüldü.  Yaklaşık 2 buçuk yıl önce bulunan ve 300 parçaya bölünen 200 yıllık kağıt eserin, Osmanlı dönemine ait nadir bir Mekke şehir planı olduğu ortaya çıktı. 

Eserin incelemesi, Ankara’da uzman eller tarafından yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Restorasyon sırasında bulunan kağıt parçalarının sırrı çözüldü.

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide 2 buçuk yıl önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kağıt eserler bulunmuştu. Bu eserler, Ankara'da uzman konservasyon ekipleri tarafından titizlikle birleştirildi. 

Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.

Kağıt eserler, camiye ait olmadığı görülen bir taşın altından çıktı.

Restorasyon sürecinde caminin duvarı içerisinde tespit edilen ve yapıya ait olmadığı belirlenen taşın kaldırılmasıyla birlikte boşluk ortaya çıktı. Bu boşluktan çıkan çok sayıda kağıt parçası, uzman ekiplerin dikkatli çalışmasıyla tek tek toplanarak Ankara'ya gönderildi. Kağıtların oldukça kırılgan, dağılmış ve ciddi şekilde deformasyona uğramış olduğu belirlenirken, eserlerin zarar görmeden incelenebilmesi için özel konservasyon sürecine alındığı bildirildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Dinler, 'Ustalar o boşluğu açınca içinden çok sayıda kağıt parçası çıktı. Profesör hocalarımızla birlikte bunları dikkatlice sehpaların üzerine yaydık. Çok hassas oldukları için zarar görmemesi adına Ankara'ya gönderilmesine karar verildi' dedi.

Parçalar tek tek birleştirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, parçaların bir bütün halinde Mekke'nin yerleşim planını gösteren bir çalışma olduğu ihtimali öne çıktı. Eserin Osmanlı döneminde kutsal topraklara yönelik hazırlanmış bir minyatür şehir planı olabileceği değerlendiriliyor. 

Parçaların birleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından eserin pano haline getirilerek Kütahya Müze Müdürlüğü'nde sergilenmesi planlanıyor. Böylece hem eser korunmuş olacak hem de kamuoyunun ziyaretine açılarak kültürel mirasa kazandırılacak.

Bu keşif, Anadolu'daki dini mimari içinde nadir rastlanan önemli bir bulgu olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın