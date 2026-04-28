Haberler
Yaşam
Çelik, Döküm, Granit: En Sağlıklı Tencere Çeşidi Hangisi?

Çelik, Döküm, Granit: En Sağlıklı Tencere Çeşidi Hangisi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 14:53

Mutfaklarımızda her gün bir şeyler pişiyor elbette. Peki yediklerimiz kadar, onları 'nasıl' yediğimize de dikkat ediyor muyuz? Emin olun tencere seçimi, sağlığınızı etkileyen en önemli kriterlerden biri. 

Bir yanda annelerimizin vazgeçilmezi çelik, diğer yanda şeflerin gözdesi döküm ve her mutfağın 'yıldızı' granit... Her birinin iddiası farklı, ancak hangisi gerçekten hem sağlığınızı koruyor hem de yemeğin lezzetini arşa çıkarıyor? 

İşte en sağlıklı tencere çeşidi!

Paslanmaz Çelik: Dayanıklılığın ve Hijyenin Simgesi

Çelik tencereler, mutfağın 'ömürlük' yatırımlarıdır. En büyük avantajı, gıdalarla reaksiyona girmemesi ve tat transferi yapmamasıdır. Çelikte pişen bir yemeği güvenle buzdolabında saklayabilirsiniz; ne tencereye bir şey olur ne de yemeğinize metal tadı geçer. Isıyı döküm kadar uzun süre tutamasa da hızlı ısınmasıyla pratiktir. Bulaşık makinesine korkusuzca atabilmeniz ise modern zamanın en büyük lüksü.

Ancak dikkat: Kalitesiz, ince tabanlı çelikler yemeği yakabilir; bu yüzden mutlaka ağır tabanlı, kaliteli bir çelik tercih etmelisiniz.

Döküm Tencereler: Lezzet Gurmelerinin Gizli Silahı

Eğer 'Yemek pişirmek benim için bir sanat' diyorsanız, döküm tencereler sizin başrol oyuncunuzdur. Isıyı her noktaya eşit dağıtma ve çok uzun süre muhafaza etme kapasitesiyle, etlerden güveçlere kadar her şeyi lokum kıvamında pişirir. Sağlık açısından, kaplamasız dökümler vücuda doğal demir desteği bile sağlayabilir. 

Ancak dökümün bir bedeli var: Oldukça ağırdırlar ve bakımları zordur. Emaye kaplı olmayanları her yıkamadan sonra yağlayıp kurulamalı, asitli gıdalarla aralarındaki mesafeyi korumalısınız.

Granit (Görünümlü) Tencereler: Pratiklik mi, Kandırmaca mı?

Burada bir parantez açalım: Piyasadaki çoğu granit tencere aslında gerçek taştan değil, alüminyum üzerine granit görünümlü yapışmaz kaplamadan oluşur. En büyük artısı, sıfır yağla bile hiçbir şeyin tabana yapışmaması ve temizliğinin saniyeler sürmesidir. Ancak bu konforun bir son kullanma tarihi var. 

Kaplama en ufak bir çizik aldığında, alttaki alüminyum tabaka yemeğe karışmaya başlar ki bu hiç de sağlıklı değildir. Granit tencere kullanacaksanız metal kaşıkları tamamen hayatınızdan çıkarmalı ve yüzeyi matlaştığında tencerenize veda etmelisiniz.

Son Karar: Hangi Tencere Ne İçin Kullanılmalı? En İyisi Hangisi?

Sonuç olarak, her tencerenin mutfakta ayrı bir görevi var:

  • Haşlamalar, çorbalar ve günlük yemekler için en güvenli liman paslanmaz çeliktir. 

  • Ağır ateşte pişecek et yemekleri veya fırına girecek tarifler için lezzet şampiyonu dökümdür. 

  • Kahvaltıda hızlıca bir yumurta kırmak veya düşük kalorili, yağsız sote yapmak için ise granit hayat kurtarır. 

Genel uyarımız ise net: Materyal ne olursa olsun, çizilen, tabanı bozulan veya metalik koku yayan hiçbir ürünü mutfağınızda barındırmayın; çünkü hiçbir lezzet sağlığınızdan daha değerli değil! 

Ayrıca teflon tavaların ve alüminyum pişirme gereçlerinin son derece sağlıksız olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
