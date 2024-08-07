Üzerinden Ne Kadar Zaman Geçerse Geçsin Eskimeyecek 13 Zeynep Bastık Cover’ı
Üzerinden Ne Kadar Zaman Geçerse Geçsin Eskimeyecek 13 Zeynep Bastık Cover’ı
Zeynep Bastık'ın Youtube'da cover yaptığı dönemleri özleyenler burada mı? Eğer özlediyseniz en iyi coverlarını derlediğimiz bu liste size gelsin!
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1. Felaket (Akustik) - Zeynep Bastık
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2. Gül Beyaz Gül (Akustik) - Zeynep Bastık, @EzgiMolaa
3. Sezen Aksu Mashup Cover (Kurşuni Renkler, Sen Ağlama, Git) - Zeynep Bastık
4. Çalkala (Akustik) - Zeynep Bastık, Hazal Kaya
5. Yağmur (Akustik) - Zeynep Bastık
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6. Gözyaşlarım Anlatır (Akustik) - Zeynep Bastık
7. Yol (Akustik) - Zeynep Bastık
8. Toprak Yağmura (Akustik) - Zeynep Bastık, @canozano
9. Seni Kimler Aldı (Akustik) - Zeynep Bastık
10. Dön Bak Dünyaya (Akustik) - Zeynep Bastık
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