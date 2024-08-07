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Üzerinden Ne Kadar Zaman Geçerse Geçsin Eskimeyecek 13 Zeynep Bastık Cover’ı

etiket Üzerinden Ne Kadar Zaman Geçerse Geçsin Eskimeyecek 13 Zeynep Bastık Cover’ı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 16:49

Zeynep Bastık'ın Youtube'da cover yaptığı dönemleri özleyenler burada mı? Eğer özlediyseniz en iyi coverlarını derlediğimiz bu liste size gelsin!

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1. Felaket (Akustik) - Zeynep Bastık

2. Gül Beyaz Gül (Akustik) - Zeynep Bastık, @EzgiMolaa

3. Sezen Aksu Mashup Cover (Kurşuni Renkler, Sen Ağlama, Git) - Zeynep Bastık

4. Çalkala (Akustik) - Zeynep Bastık, Hazal Kaya

5. Yağmur (Akustik) - Zeynep Bastık

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6. Gözyaşlarım Anlatır (Akustik) - Zeynep Bastık

7. Yol (Akustik) - Zeynep Bastık

8. Toprak Yağmura (Akustik) - Zeynep Bastık, @canozano

9. Seni Kimler Aldı (Akustik) - Zeynep Bastık

10. Dön Bak Dünyaya (Akustik) - Zeynep Bastık

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11. Düşünme Hiç (Akustik) - Zeynep Bastık, Eftalya Yağcı

12. Bi' Tek Ben Anlarım (Akustik) - Zeynep Bastık,@kofnmusic

13. Dayan Yüreğim (Akustik) - Zeynep Bastık

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