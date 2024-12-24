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“Üzerinden 10 Sene Geçti mi Ya?” Diyeceğiniz 12 Şarkı

etiket “Üzerinden 10 Sene Geçti mi Ya?” Diyeceğiniz 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 23:56

Zamanında hit olan parçaların üzerinden 10 sene geçmiş olmasına şaşırdığımız içerik serimizin yenisine hoş geldiniz! Bu şarkıların 10 sene önce yayınlanmış olması insana kendisini yaşlı hissettirmiyor değil...

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1. Taylor Swift - Blank Space

2. Coldplay - A Sky Full Of Stars

3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj

4. Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding

5. David Guetta - Dangerous ft. Sam Martin

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6. Maroon 5 - Animals

7. Sam Smith - I'm Not The Only One

8. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

9. Taylor Swift - Shake It Off

10. Iggy Azalea - Black Widow ft. Rita Ora

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11. Jason Derulo - Wiggle ft. Snoop Dogg

12. Maroon 5 - Maps

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Radlands
Radlands
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