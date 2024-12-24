“Üzerinden 10 Sene Geçti mi Ya?” Diyeceğiniz 12 Şarkı
“Üzerinden 10 Sene Geçti mi Ya?” Diyeceğiniz 12 Şarkı
Zamanında hit olan parçaların üzerinden 10 sene geçmiş olmasına şaşırdığımız içerik serimizin yenisine hoş geldiniz! Bu şarkıların 10 sene önce yayınlanmış olması insana kendisini yaşlı hissettirmiyor değil...
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1. Taylor Swift - Blank Space
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2. Coldplay - A Sky Full Of Stars
3. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj
4. Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding
5. David Guetta - Dangerous ft. Sam Martin
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6. Maroon 5 - Animals
7. Sam Smith - I'm Not The Only One
8. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
9. Taylor Swift - Shake It Off
10. Iggy Azalea - Black Widow ft. Rita Ora
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11. Jason Derulo - Wiggle ft. Snoop Dogg
12. Maroon 5 - Maps
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