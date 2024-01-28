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Uyurken Sana Eşlik Edecek Gece Lambası Yapabileceğin 13 Şarkı

etiket Uyurken Sana Eşlik Edecek Gece Lambası Yapabileceğin 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 14:16

Bazen uykuya dalmak ve derin bir uyku için müzikten daha iyi bir çözüm olmaz. Gece uyurken size eşlik edebilecek, adeta gece boyu sizin gece lambanız olacak şarkıları özenle derledik. Gelin birlikte keşfedelim!

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1. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche

2. Max Richter - On The Nature Of Daylight

3. Ólafur Arnalds - Near Light

4. Bon Iver - Holocene

5. Sigur Ros - Samskeyti

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6. Enya - Watermark

7. Yiruma - River Flows in You

8. Fleet Foxes - White Winter Hymnal

9. Ludovico Einaudi - Una Mattina

10. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth

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11. Hammock - Turn Away and Return

12. Sufjan Stevens - To Be Alone With You

13. Agnes Obel - Riverside

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