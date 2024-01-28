Uyurken Sana Eşlik Edecek Gece Lambası Yapabileceğin 13 Şarkı
Uyurken Sana Eşlik Edecek Gece Lambası Yapabileceğin 13 Şarkı
Bazen uykuya dalmak ve derin bir uyku için müzikten daha iyi bir çözüm olmaz. Gece uyurken size eşlik edebilecek, adeta gece boyu sizin gece lambanız olacak şarkıları özenle derledik. Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Ludovico Einaudi - Nuvole Bianche
2. Max Richter - On The Nature Of Daylight
3. Ólafur Arnalds - Near Light
4. Bon Iver - Holocene
5. Sigur Ros - Samskeyti
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6. Enya - Watermark
7. Yiruma - River Flows in You
8. Fleet Foxes - White Winter Hymnal
9. Ludovico Einaudi - Una Mattina
10. Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth
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11. Hammock - Turn Away and Return
12. Sufjan Stevens - To Be Alone With You
13. Agnes Obel - Riverside
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