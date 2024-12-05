Uykusuzluk Çekenlere "Göz Egzersizi" İle Çözüm: Uykunun Şifresini Bu Yöntemle Çözebilirsiniz!

Hepimiz iyi bir uyku çekmenin önemini biliyoruz. Ama gece boyunca dönüp durduğunuzda, uykuya dalmanın ne kadar zor olduğunu hatırlamak sinir bozucu olabilir. Neyse ki bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı bu basit göz hareketleriyle uykusuzluğu tarihe gömebileceğinizi söylüyor. Üstelik 'her seferinde' işe yaradığını belirtiyor! Gelin bu hareket neymiş beraber bakalım.