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Uykusuzluk Çekenlere "Göz Egzersizi" İle Çözüm: Uykunun Şifresini Bu Yöntemle Çözebilirsiniz!

Uykusuzluk Çekenlere "Göz Egzersizi" İle Çözüm: Uykunun Şifresini Bu Yöntemle Çözebilirsiniz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 15:34

Hepimiz iyi bir uyku çekmenin önemini biliyoruz. Ama gece boyunca dönüp durduğunuzda, uykuya dalmanın ne kadar zor olduğunu hatırlamak sinir bozucu olabilir. Neyse ki bir TikTok kullanıcısı, paylaştığı bu basit göz hareketleriyle uykusuzluğu tarihe gömebileceğinizi söylüyor. Üstelik 'her seferinde' işe yaradığını belirtiyor! Gelin bu hareket neymiş beraber bakalım.

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TikTok'ta prettysickheather kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir uyku uzmanı, basit ama etkili bir yöntemle dikkat çekiyor. Heather, bu göz egzersizini 20 yıldır uyguladığını ve ailesindeki herkesin bu yöntemi kullandığını söylüyor.

TikTok'ta prettysickheather kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir uyku uzmanı, basit ama etkili bir yöntemle dikkat çekiyor. Heather, bu göz egzersizini 20 yıldır uyguladığını ve ailesindeki herkesin bu yöntemi kullandığını söylüyor.

Paylaşımında, gece uykusunun bölünmesinin ne kadar sinir bozucu olduğunu dile getiren Heather, "Dün gece, normalden fazla su içtiğim için uyanmak zorunda kaldım. Ama bu yöntemi uyguladıktan sonra hemen tekrar uykuya daldım." diyor.

Paylaşımında, gece uykusunun bölünmesinin ne kadar sinir bozucu olduğunu dile getiren Heather, "Dün gece, normalden fazla su içtiğim için uyanmak zorunda kaldım. Ama bu yöntemi uyguladıktan sonra hemen tekrar uykuya daldım." diyor.

Herkesin başına gelebilecek bir durum değil mi? Gece yarısı kalkıp soğuk banyoya gitmek zorunda kaldığınızda, geri dönüp tekrar uykuya dalmak daha da zorlaşır. Ama Heather’ın yöntemi, bu zorluğu aşmanız için bir anahtar olabilir.

Herkesin başına gelebilecek bir durum değil mi? Gece yarısı kalkıp soğuk banyoya gitmek zorunda kaldığınızda, geri dönüp tekrar uykuya dalmak daha da zorlaşır. Ama Heather’ın yöntemi, bu zorluğu aşmanız için bir anahtar olabilir.

Heather’ın tavsiyesi oldukça basit: Gözlerinizi kapatın ve bir dizi hareket gerçekleştirin. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Heather’ın tavsiyesi oldukça basit: Gözlerinizi kapatın ve bir dizi hareket gerçekleştirin. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

  • Gözleriniz kapalıyken, önce yukarı bakın.

  • Sonra gözlerinizi aşağı indirin.

  • Ardından sırasıyla sola ve sağa bakın.

  • Bu hareketlerden sonra, gözlerinizi saat yönünde çevirin.

  • Son olarak, saatin tersi yönünde döndürerek işlemi tamamlayın.

Heather, "Bu egzersizi yaparken gözlerinizi açmamaya dikkat edin. Genelde ikinci turu tamamlamadan uykuya dalmış oluyorum." diyor.

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Heather’ın yöntemiyle ilgili TikTok’ta yapılan yorumlar ise oldukça çeşitli. Bazı kullanıcılar, yöntemi denemek yerine kendi alışkanlıklarını paylaştı.

Heather’ın yöntemiyle ilgili TikTok’ta yapılan yorumlar ise oldukça çeşitli. Bazı kullanıcılar, yöntemi denemek yerine kendi alışkanlıklarını paylaştı.

Bir izleyici, "Ben 12 yıl önce yaptığım utanç verici bir şeyi düşünmek zorundayım, uyuyamam ki!" derken bir başkası, "Aşık olduğum kişiyi hayal etmek zorundayım." yorumunda bulundu.

Görünüşe göre hepimiz uyumak için farklı yöntemlere başvuruyoruz ama bu basit göz egzersizi, uykusuzlukla mücadele edenler için oldukça etkili bir çözüm gibi görünüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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