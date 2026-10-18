Sevgili Akrep, burcundaki retro Venüs ile Plüton'un karesi ev ve aile baskısını hafta başında baş ve boyun çevrene yansıtabilir; birkaç dakikalık sessizlik ve derin nefes basıncı hafifletir. Güneş'in burcuna geçmesi enerjini yükseltirken uyku düzenini de oynatabilir, bu yüzden akşam telefonu erken bırak. Merkür Akrep'te geriye dönerken zihnin hızlanabilir, kısa yürüyüşler ve düzenli öğünler seni dengeler. Yaratıcı alana geçen Ay hafta ortasında gevşemeni kolaylaştırır. Hafta sonu bol su içmek ve ışıkları erken kısmak da faydalı. Boynuna ılık bir havlu koymayı dene. Alnına ve şakaklarına hafif bir masaj yapmak baş çevresindeki basıncı azaltır. Ekrandan gözlerini ara sıra dinlendirmek ve sabit bir uyku saati belirlemek de faydalı. Su içmeyi unutma.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…