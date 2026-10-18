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Koç Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın Kova'da olduğu ilk günlerde Venüs ile Plüton arasındaki kare arkadaş ortamlarında yorucu bir tempo yaratabilir ve baldır, ayak bileği çevresinde ağırlık bırakabilir. Ay Balık'a geçince ayaklarını dinlendirmek ve rahat ayakkabı seçmek iyi gelir. Güneş'in sekizinci evine geçişi karın bölgesinde stresin birikmesine yol açabilir, hafif ve lifli yemekler seç. Hafta sonu başlayan Merkür retrosunda uyku saatini sabit tutmak sinirlerini korur. Telefonu erken bırakıp ılık bir duş almak, gün içinde su içmek ve kısa yürüyüşler yapmak enerjini dengeler. Ayakta geçen uzun saatleri bölmeye çalış. Gün boyunca omuzlarını geriye çevirip derin nefes almak gerginliği çözer. Akşam yemeğini erken yemek uykuna destek olur. Papatya çayı da iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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