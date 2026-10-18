Sevgili Koç, Ay'ın Kova'da olduğu ilk günlerde Venüs ile Plüton arasındaki kare arkadaş ortamlarında yorucu bir tempo yaratabilir ve baldır, ayak bileği çevresinde ağırlık bırakabilir. Ay Balık'a geçince ayaklarını dinlendirmek ve rahat ayakkabı seçmek iyi gelir. Güneş'in sekizinci evine geçişi karın bölgesinde stresin birikmesine yol açabilir, hafif ve lifli yemekler seç. Hafta sonu başlayan Merkür retrosunda uyku saatini sabit tutmak sinirlerini korur. Telefonu erken bırakıp ılık bir duş almak, gün içinde su içmek ve kısa yürüyüşler yapmak enerjini dengeler. Ayakta geçen uzun saatleri bölmeye çalış. Gün boyunca omuzlarını geriye çevirip derin nefes almak gerginliği çözer. Akşam yemeğini erken yemek uykuna destek olur. Papatya çayı da iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…