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Balık Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, zihinsel dağınıklığın ayaklarında ve alt bacaklarında ağırlık olarak hissedilebileceği bir hafta; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu tetikliyor, akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek iyi gelir. Güneş'in dokuzuncu evine geçişi kalça ve uyluk çevresinde yorgunluk yaratabilir, hafif germe hareketleri yap. Merkür geri adım atarken uykuna özen göster ve geceleri ekrandan uzak dur. Ay burcundayken dinlenme isteğin artar, kendine zaman tanı. Hafta sonu yeterince sıvı al, erken uyumaya çalış. Soğuk havalarda ayaklarını sıcak tutmak da fayda sağlar. Ayak parmaklarını yavaşça kıpırdatmak ve tabanlarını bir top üzerinde yuvarlamak yorgunluğu alır. Dışarıdayken zaman zaman oturup ayaklarını dinlendirmek faydalı olur. Ilık bir içecek akşamını yumuşatır. Hafif bir esneme ile günü bitirmek de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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