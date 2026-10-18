Sevgili Balık, zihinsel dağınıklığın ayaklarında ve alt bacaklarında ağırlık olarak hissedilebileceği bir hafta; retro Venüs ile Plüton'un karesi bunu tetikliyor, akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek iyi gelir. Güneş'in dokuzuncu evine geçişi kalça ve uyluk çevresinde yorgunluk yaratabilir, hafif germe hareketleri yap. Merkür geri adım atarken uykuna özen göster ve geceleri ekrandan uzak dur. Ay burcundayken dinlenme isteğin artar, kendine zaman tanı. Hafta sonu yeterince sıvı al, erken uyumaya çalış. Soğuk havalarda ayaklarını sıcak tutmak da fayda sağlar. Ayak parmaklarını yavaşça kıpırdatmak ve tabanlarını bir top üzerinde yuvarlamak yorgunluğu alır. Dışarıdayken zaman zaman oturup ayaklarını dinlendirmek faydalı olur. Ilık bir içecek akşamını yumuşatır. Hafif bir esneme ile günü bitirmek de rahatlatır.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…