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Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, arkadaş ortamlarında geç saate kalmak hafta başında retro Venüs ile Plüton'un karesi altında uykunu bozabilir; erken yatmak için bir plan yap. Güneş'in on birinci evine geçişi baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık hissettirebilir, bacakları germek rahatlatır. Geri hareketine geçecek Merkür günlerinde telefonu akşam erken bırakmak sinir sistemini dinlendirir. Ay yazışma alanına geçtiğinde hafta ortasında ellerini ve bileklerini dinlendir. Hafta sonu bol su içmek, hafif yemekler seçmek ve kısa yürüyüşler yapmak enerjini dengeler. Sabahları ılık bir içecekle güne başla. Dizlerinin ve ayak bileklerinin yorulmaması için rahat ayakkabı seç. Akşam yemeğini hafif tutup ekranı erken kapatmak uykunu derinleştirir. Çene ve boyun kaslarını gevşetmek için omuzlarını yavaşça çevir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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