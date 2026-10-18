Sevgili Oğlak, arkadaş ortamlarında geç saate kalmak hafta başında retro Venüs ile Plüton'un karesi altında uykunu bozabilir; erken yatmak için bir plan yap. Güneş'in on birinci evine geçişi baldır ve ayak bileği çevresinde ağırlık hissettirebilir, bacakları germek rahatlatır. Geri hareketine geçecek Merkür günlerinde telefonu akşam erken bırakmak sinir sistemini dinlendirir. Ay yazışma alanına geçtiğinde hafta ortasında ellerini ve bileklerini dinlendir. Hafta sonu bol su içmek, hafif yemekler seçmek ve kısa yürüyüşler yapmak enerjini dengeler. Sabahları ılık bir içecekle güne başla. Dizlerinin ve ayak bileklerinin yorulmaması için rahat ayakkabı seç. Akşam yemeğini hafif tutup ekranı erken kapatmak uykunu derinleştirir. Çene ve boyun kaslarını gevşetmek için omuzlarını yavaşça çevir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…