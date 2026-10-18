Sevgili Yay, söylenmemiş sözlerin gerginliği Venüs ile Plüton arasındaki karenin etkisiyle boğaz ve çene çevrene yansıyabilir; çene kaslarını gevşetmek iyi gelir. Güneş'in on ikinci evine geçişi dinlenme ihtiyacını artırıyor ve uykunu hassaslaştırabilir, akşam sakin bir rutin oluştur. Retro Merkür günlerinde zihnini boşaltmak için kısa açık hava yürüyüşleri yap. Ay ev alanına geçtiğinde hafta ortasında evde ılık bir yemek ve duş seni toparlar. Hafta sonu ekran süreni kısmak ve yeterince su içmek bedenini destekler. Omuzlarını yavaşça çevirmeyi unutma. Ellerini ve bileklerini ara sıra silkelemek yorgunluğu alır. Göğsünü açan yavaş bir nefes egzersizi omuz çevresini rahatlatır. Akşam yemeğini hafif tutmak ve geceyi sakin geçirmek uykunu düzenler. Bol su iç.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…