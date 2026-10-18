Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile Venüs arasındaki kare hafta başında bedeninde yenilenme isteği uyandırırken omuz ve ense çevrende gerginlik bırakabilir; saatte bir ayağa kalkıp omuz silkmek ve boynunu çevirmek rahatlatır. Güneş'in kariyer evine geçişi diz ve eklem çevresinde yorgunluk yaratabilir, ısınarak hareket etmeye özen göster. Merkür geri yürürken uykunu düzenli tutmak ve kafeini azaltmak sinirlerini korur. Ay para alanına geçtiğinde yemek düzenini sadeleştirmek iyi gelir. Hafta sonu hafif yürüyüşler ve bol su bedenini dengeler. Akşam ışıkları kısmayı da dene. Kahvaltıda protein ağırlıklı besinler tercih etmek enerjini dengeler. Akşam telefonu erkenden bırakıp ılık bir duş almak uykuya geçişi kolaylaştırır. Bacaklarını arada bir sallayarak dolaşımı hareketlendir. Bol su iç.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…