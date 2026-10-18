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Kova Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ekim - 25 Ekim haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile Venüs arasındaki kare hafta başında bedeninde yenilenme isteği uyandırırken omuz ve ense çevrende gerginlik bırakabilir; saatte bir ayağa kalkıp omuz silkmek ve boynunu çevirmek rahatlatır. Güneş'in kariyer evine geçişi diz ve eklem çevresinde yorgunluk yaratabilir, ısınarak hareket etmeye özen göster. Merkür geri yürürken uykunu düzenli tutmak ve kafeini azaltmak sinirlerini korur. Ay para alanına geçtiğinde yemek düzenini sadeleştirmek iyi gelir. Hafta sonu hafif yürüyüşler ve bol su bedenini dengeler. Akşam ışıkları kısmayı da dene. Kahvaltıda protein ağırlıklı besinler tercih etmek enerjini dengeler. Akşam telefonu erkenden bırakıp ılık bir duş almak uykuya geçişi kolaylaştırır. Bacaklarını arada bir sallayarak dolaşımı hareketlendir. Bol su iç.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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