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Uykuları Kaçıran Aşırı Sıcakların Ardından İstanbul'da Sağanak Yağış: Bu Gece Serin Uyku Bekliyor!

Uykuları Kaçıran Aşırı Sıcakların Ardından İstanbul'da Sağanak Yağış: Bu Gece Serin Uyku Bekliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.08.2025 - 00:22

Aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye için müjdeli haber geldi. Son birkaç gündür düşen sıcaklar bu gece yerini serin havaya bıraktı. Bu gece İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde pek çok kentte kısa süreli yağış etkili oldu. X'te 'Hava Forum' isimli sayfa ise poyrazın etkisiyle bu gece rahat bir uyku çekileceğini belirtti. İşte serin havayı özleyenlerden paylaşımlar.

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Serinlik geldi: Bu gece rahat bir uyku çekebilirsiniz!

Serinlik geldi: Bu gece rahat bir uyku çekebilirsiniz!

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye aşırı sıcaklarla kavruldu. Sıcaklar tarihi rekorlara imza atarken nefes almakta bile zorlandı. Ağustos ayıyla birlikte sıcaklarda düşüş meydana geldi. Kavurucu sıcaklar yerini gece serin havaya bıraktı. 1 Ağustos Cuma günü öğle ve akşam saatlerinde pek çok kentte kısa süreli yağış etkili oldu. Yüksek sıcakların ardından serin ve yağışlı havayı görenler derin bir 'Oh' çekti. X'te 'Hava Forum' isimli hesap poyrazın etkisiyle hava sıcaklıklarında düşüş gerçekleştiğini söyledi. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

'İstanbul ve çevre illerde bu gece ve yarın ara ara yağmur bulutları halkı selamlayabilir. Yağış bulutları parça parça... Havamız da poyraz etkisi ile rahatladı...'

Öte yandan Ankara ve Konya çevresi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarısında bulundu.

İstanbullular serin bir gecenin keyfini çıkarıyor...

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte serin havanın tadını çıkaranlardan paylaşımlar...

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte serin havanın tadını çıkaranlardan paylaşımlar...
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Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağmur Yağacak mı, Serinlik Devam Edecek mi?

Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağmur Yağacak mı, Serinlik Devam Edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2025 Cumartesi gününe dair hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağış olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Sıcaklık bazı kentlerde 39 dereceyi bulacak. İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de ise yağı etkili olacak. Bu bölgelerde sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Uğur Balaban

Onedio bazı haberleri vermemek mi istiyor? Mesela; İstanbul Başakşehir'de B. A. isimli şahıs, Cezve isimli kediyi dakikalarca tekmeleyip canice k*tletti.

Ronayi Yalçın

İstanbul'da yağmur yağmış diye neden Türkiye rahat nefes alıyor sanki tüm Türkiye İstanbul'da:/