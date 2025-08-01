Uykuları Kaçıran Aşırı Sıcakların Ardından İstanbul'da Sağanak Yağış: Bu Gece Serin Uyku Bekliyor!

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye aşırı sıcaklarla kavruldu. Sıcaklar tarihi rekorlara imza atarken nefes almakta bile zorlandı. Ağustos ayıyla birlikte sıcaklarda düşüş meydana geldi. Kavurucu sıcaklar yerini gece serin havaya bıraktı. 1 Ağustos Cuma günü öğle ve akşam saatlerinde pek çok kentte kısa süreli yağış etkili oldu. Yüksek sıcakların ardından serin ve yağışlı havayı görenler derin bir 'Oh' çekti. X'te 'Hava Forum' isimli hesap poyrazın etkisiyle hava sıcaklıklarında düşüş gerçekleştiğini söyledi. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

'İstanbul ve çevre illerde bu gece ve yarın ara ara yağmur bulutları halkı selamlayabilir. Yağış bulutları parça parça... Havamız da poyraz etkisi ile rahatladı...'

Öte yandan Ankara ve Konya çevresi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarısında bulundu.