Uykuları Kaçıran Aşırı Sıcakların Ardından İstanbul'da Sağanak Yağış: Bu Gece Serin Uyku Bekliyor!
Aşırı sıcaklarla mücadele eden Türkiye için müjdeli haber geldi. Son birkaç gündür düşen sıcaklar bu gece yerini serin havaya bıraktı. Bu gece İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde pek çok kentte kısa süreli yağış etkili oldu. X'te 'Hava Forum' isimli sayfa ise poyrazın etkisiyle bu gece rahat bir uyku çekileceğini belirtti. İşte serin havayı özleyenlerden paylaşımlar.
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Serinlik geldi: Bu gece rahat bir uyku çekebilirsiniz!
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte serin havanın tadını çıkaranlardan paylaşımlar...
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Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Yağmur Yağacak mı, Serinlik Devam Edecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Onedio bazı haberleri vermemek mi istiyor? Mesela; İstanbul Başakşehir'de B. A. isimli şahıs, Cezve isimli kediyi dakikalarca tekmeleyip canice k*tletti.
İstanbul'da yağmur yağmış diye neden Türkiye rahat nefes alıyor sanki tüm Türkiye İstanbul'da:/