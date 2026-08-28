Ütülenmesi En Kolay Kumaş Türleri
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Gündelik hayatta zaman kazanmak bazen çok önemli oluyor. İşte bu durumlarda da en kolay ütülenebilen kumaşlar oldukça hayat kurtarıcı parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Peki hangi kumaşlar daha kolay ütüleniyor? Gelin keşfedelim!
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1. Polyester
2. Akrilik
3. Poliamid
4. Poplin
5. Likra
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6. Viskon
7. Şifon
8. Gabardin
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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