Ütülenmesi En Kolay Kumaş Türleri

d75336b23a411441aebb4a5a8bd60df4.jpgYüne uygun fiyatlı bir alternatif olarak üretilen akrilik de oldukça esnek ve yumuşak bir dokuya sahip. Lif yapısı sayesinde kolay kolay kırışmaz ve yıkama sonrasında formunu kaybetmez. Genellikle kazak, hırka ve kışlık trikolarda sıkça tercih edildiği için de ütülenmesi gerektiğinde de çok vakit almıyor.