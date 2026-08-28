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Ütülenmesi En Kolay Kumaş Türleri

etiket Ütülenmesi En Kolay Kumaş Türleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 11:38
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Gündelik hayatta zaman kazanmak bazen çok önemli oluyor. İşte bu durumlarda da en kolay ütülenebilen kumaşlar oldukça hayat kurtarıcı parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Peki hangi kumaşlar daha kolay ütüleniyor? Gelin keşfedelim!

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1. Polyester

1. Polyester

Sentetik liflerin başında gelen polyester, kırışıklığa karşı yüksek direnç gösteren yapısıyla öne çıkıyor. Yıkandıktan sonra formunu mükemmel şekilde koruduğu için çoğu zaman ütü masasına bile ihtiyaç duymuyor diyebiliriz.

2. Akrilik

2. Akrilik

d75336b23a411441aebb4a5a8bd60df4.jpgYüne uygun fiyatlı bir alternatif olarak üretilen akrilik de oldukça esnek ve yumuşak bir dokuya sahip. Lif yapısı sayesinde kolay kolay kırışmaz ve yıkama sonrasında formunu kaybetmez. Genellikle kazak, hırka ve kışlık trikolarda sıkça tercih edildiği için de ütülenmesi gerektiğinde de çok vakit almıyor.

3. Poliamid

3. Poliamid

Hafif, esnek ve son derece dayanıklı bir sentetik lif olan poliamid de nem tutmayan özel bir yapıya sahip. Aynı zamanda çabuk kuruma özelliği sayesinde de yıkama sonrası kırışıklık tutmaz ve askıda kurumaya bırakıldığında düzelir. Yağmurluk, rüzgarlık ve spor giyimde ilk tercihler arasında olmasının da bir sebebi var tabii.

4. Poplin

4. Poplin

Gömleklerde sıkça kullanılan poplin, pürüzsüz ve sıkı bir dokumaya sahip bir kumaş türü. Hafif nemliyken veya sıcak ütü basıldığında kırışıklıkları anında açılır ve kumaş kolayca jilet gibi pürüzsüz bir forma gelir. İş gömleklerinde ve yazlık elbise tasarımlarında da özellikle ütü kolaylığı nedeniyle çok tercih ediliyor.

5. Likra

5. Likra

Yüksek esneme kabiliyetine sahip olan likra kumaşlar da gerildiğinde veya giyildiğinde üzerindeki kırışıklıkları kendiliğinden yok eder. Isı ile form verme gereksinimi oldukça düşük olduğu için dolapların en zahmetsiz parçalarından biri olarak kabul edilir.

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6. Viskon

6. Viskon

Doğal selülozdan üretilen viskon, az miktarda polyester veya elastan ile karıştırıldığında harika bir döküme kavuşur. Bu karışım sayesinde kumaş hem nefes alır hem de çok hızlı ve zahmetsiz şekilde ütülenir.

7. Şifon

7. Şifon

Çok ince, tiril tiril ve dökümlü bir kumaş olan şifon, buharı gördüğü anda saniyeler içinde tüm kırışıklığı salar. Ütüyü üzerinde bastırmadan, hafifçe gezdirerek veya dikey buhar vererek çaba harcamadan pürüzsüzleştirebilirsin.

8. Gabardin

8. Gabardin

Çapraz dokuma tekniğiyle üretilen gabardin, tok ve dayanıklı duruşu sayesinde ütüyü çok güzel kabul eder. Ütü bastığında formu hemen oturur ve paça/yaka çizgileri çabucak keskinleşir. Pantolon, ceket ve trençkotlarda az çabayla mükemmel sonuç için en ideal seçenek diyebiliriz!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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