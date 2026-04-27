Haberler
Yaşam
Temizlik
Ütü Yapmayı Kolaylaştıracak Pratik Taktikler

Erkan Tuna Budak
27.04.2026 - 11:31

Ütü yapmak pek çoğumuz için zahmetli bir ev işi. Çamaşır sepetindeki kıyafetleri gördükçe o masayı kurmak daha da zor gelebilir. Ancak işin matematiğini çözüp alışkanlıklarınızda ufak değişiklikler yaptığınızda bu süreci çok daha hızlı atlatmanız mümkün. Klasik yöntemlerin dışına çıkarak ütü mesaisini hafifletecek farklı taktiklere göz atalım!

Kumaşın soğumasına izin verin.

Ütülediğiniz kıyafeti sıcakken hemen giymeyin veya katlayıp dolaba tıkıştırmayın. Kumaş sıcakken yeni kırışıklıklar oluşturmaya çok müsaittir. Parçayı askıya asıp birkaç dakika oda sıcaklığında soğumasını beklemek kalıbının tam oturmasını sağlar.

Askıları yanınızda hazır tutun.

Ütülenen kıyafetleri üst üste yığmak mantıksız bir hareket olur. Kıyafetleri daha dolaba yerleştirmeden alt kısımdakilerin ezilmesine neden olur. İşe başlamadan önce boş askıları masanın hemen yakınına getirin. Her parçayı biter bitmez asın ki taşıma sırasındaki bozulmaları engellesin.

Ütü yapmak gerçekten zor mu? Kurutma makinesine buz atın.

Çok kırışmış ve hatta günlerce sepette beklemiş kıyafetleri doğrudan ütülemek kadar yorucu bir şey yok. Kırışmış parçaları kurutma makinesine atın ve ardından içine iki üç küp buz ekleyip 10 dakika kurutma ayarında çalıştırın. Eriyen buzun yarattığı buharla birlikte kıyafetler masaya alınmadan önce ciddi şekilde yumuşarlar.

Ütüyü sürekli dik konuma getirmek de ütü süresini ciddi şekilde uzatır. Neyse ki Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile buna gerek kalmıyor!

Kıyafeti düzeltirken ütüyü sürekli kaldırıp arka yüzeyi üzerine oturtmak bile fiziksel bir yorgunluktur. Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü kullanıyorsanız bu zahmete girmenize gerek kalmaz. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ütüyü doğrudan kumaşın veya masanın üzerinde öylece bıraksanız bile ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunar. Kıyafeti düzeltip ütüyü bıraktığınız yerden hızla hareket ettirebilirsiniz.

"Sandalye ve ütü mü? Ne alaka?" derseniz hemen cevaplayalım.

Uzun bir elbise veya perde ütülerken kumaşın yere değip kirlenmesi ya da yeniden kırışması can sıkar. Masanın hemen önüne bir sandalye çekin. Ütülediğiniz kısımları dikkatlice bu sandalyenin sırtına doğru kaydırarak zemine temasını kesin. Yorulduğunuzda da sandalyeye oturabilirsiniz. Bir taşla iki kuş yani!

Yünlü kıyafetleri ütülerken araya bez koyun.

Koyu renkli veya hassas yünlü kazakların üzerinde ütü parlaması oluşmasını istemiyorsanız doğrudan taban teması kurmayın. Kumaşın üzerine ince, hafif nemli pamuklu bir bez sererek ütülemek hem dokuyu korur hem de ekstra buhar etkisiyle pürüzsüz bir sonuç verir.

Toplu iğnelerle pileli kumaşları daha hızlı ütüleyebiliyorsunuz.

Pileli etekler veya belirgin kat yerleri olan kumaşları ütülerken kumaşın kayması işi uzatır. Kat yerlerini masadayken birkaç toplu iğneyle sabitleyip üzerinden geçerseniz tek seferde o keskin ve düzgün çizgiyi yakalayabilirsiniz. Perdelerde çok işe yarar!

Rulo haline getirilmiş havluyu gömlek kollarının içine koyun. Neden mi?

Gömlek kollarını ütülerken kenarlarda o istenmeyen çift çizginin oluşmasını engellemek bazen zordur. Kolun içine rulo yapılmış küçük bir havlu sokarsanız kumaş dolgun durur. Böylece ütüyü sadece üzerinde hafifçe gezdirerek kırışıklıkları iz yapmadan açabilirsiniz.

Erkan Tuna Budak
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
