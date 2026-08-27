Ütü Yapma Tercihlerine Göre İşini Tahmin Ediyoruz!

Senin ütü yapma tarzında düzen, sabır ve belirli bir sistem var. Ne yaptığını bilmeden bir işe girişmek yerine önce kafanda bir sıra oluşturmayı seviyorsun. Bir şeyin doğru yapılması senin için önemli ama bunu yaparken gereksiz bir stres de yapmıyorsun. Muhtemelen çevrendekiler senden sık sık “Bunu şöyle yapsan daha iyi olur.” cümlesini duyuyor. Sabırlı olman ve bir işi adım adım ilerletmen de tam sana göre bir hareket. Kısacası senin ütü masasında bile küçük bir ders programı var. Önce gömlekler, sonra diğerleri!