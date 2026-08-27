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Ütü Yapma Tercihlerine Göre İşini Tahmin Ediyoruz!

etiket Ütü Yapma Tercihlerine Göre İşini Tahmin Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 15:35
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Ütü yapmak kimi için terapi, kimi içinse dünyanın en zor işi. Peki ütü yaparken seçtiğin kıyafet, ütüleme sıran, seçtiğin ütü mesleğin hakkında ipucu verebilir mi? Soruları cevapla, birlikte öğrenelim. 👇

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1. Ütü yapmaya nereden başlarsın?

2. Ütü yaparken seni en çok ne sinirlendirir?

3. Bir gömleğin yakası kırışık kaldı. Ne yaparsın?

4. Ütü yaparken nasıl motive olursun?

5. Ütü yaparken en çok neye dikkat edersin?

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6. Ütülediğin kıyafetleri nasıl bırakırsın?

7. Ütü yaparken biri seni böldü. Tepkin ne olur?

8. Ütü yapma konusunda hangisi sana daha çok uyuyor?

Sen, Sosyal Medya Uzmanısın!

Senin ütü yapma stilinde bile hız, pratiklik ve aynı anda birkaç işi halletme çabası var. Bir yandan ütüyü yapıp bir yandan podcast dinlemek veya telefonla uğraşmak sana oldukça normal geliyor. İşlerin gereğinden fazla uzamasından hiç hoşlanmıyorsun, mümkün olan en kısa sürede bitirip başka bir şeye geçmek istiyorsun. Muhtemelen iş hayatında da aynı anda beş farklı işle ilgilenmeye alışkınsın. Bir şeyin mükemmel olmasından çok zamanında yetişmesi senin için daha önemli. Bu yüzden sen muhtemelen Sosyal Medya Uzmanısın.

Mimar veya tasarımcısın!

Senin için ütü yapmak bile detaylara dikkat etme meselesi. Bir gömleğin yakası düzgün değilse bırakıp geçemiyorsun, o küçük kusur gözüne batıyor. İşleri belli bir düzene göre yapmayı ve ortaya düzgün bir sonuç çıkarmayı seviyorsun. Muhtemelen çalışma hayatında da detayları fark eden ve başkalarının gözünden kaçan şeyleri yakalayan birisin. Estetik senin için sadece güzel görünmek değil, aynı zamanda düzen ve bütünlük demek. Ütü masasında bile kusursuz çizgi arıyorsan, mesleğinde de milimetrik hesaplar yapıyor olabilirsin.

Öğretmensin!

Senin ütü yapma tarzında düzen, sabır ve belirli bir sistem var. Ne yaptığını bilmeden bir işe girişmek yerine önce kafanda bir sıra oluşturmayı seviyorsun. Bir şeyin doğru yapılması senin için önemli ama bunu yaparken gereksiz bir stres de yapmıyorsun. Muhtemelen çevrendekiler senden sık sık “Bunu şöyle yapsan daha iyi olur.” cümlesini duyuyor. Sabırlı olman ve bir işi adım adım ilerletmen de tam sana göre bir hareket. Kısacası senin ütü masasında bile küçük bir ders programı var. Önce gömlekler, sonra diğerleri!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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