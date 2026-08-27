Ütü Yapma Tercihlerine Göre İşini Tahmin Ediyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ütü yapmak kimi için terapi, kimi içinse dünyanın en zor işi. Peki ütü yaparken seçtiğin kıyafet, ütüleme sıran, seçtiğin ütü mesleğin hakkında ipucu verebilir mi? Soruları cevapla, birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ütü yapmaya nereden başlarsın?
2. Ütü yaparken seni en çok ne sinirlendirir?
3. Bir gömleğin yakası kırışık kaldı. Ne yaparsın?
4. Ütü yaparken nasıl motive olursun?
5. Ütü yaparken en çok neye dikkat edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ütülediğin kıyafetleri nasıl bırakırsın?
7. Ütü yaparken biri seni böldü. Tepkin ne olur?
8. Ütü yapma konusunda hangisi sana daha çok uyuyor?
Sen, Sosyal Medya Uzmanısın!
Mimar veya tasarımcısın!
Öğretmensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın