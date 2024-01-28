Üstüne Düşünülünce Çok Saçma Olsa da Hepimizin Yaptığı 21 Alışkanlık
Üstüne Düşünülünce Çok Saçma Olsa da Hepimizin Yaptığı 21 Alışkanlık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı alışkanlıklar vardır ki, üzerinde düşünüldüğünde oldukça saçma görünürler. Ancak bu alışkanlıklar, çoğumuzun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. İşte bu yazıda, belki de sizin de kendinizi bulacağınız, birçoğumuzun sahip olduğu 21 alışkanlığı ele alacağız.
Bu alışkanlıklar, ne kadar tuhaf ya da saçma olursa olsunlar, hepimizin hayatının bir parçasıdır ve çoğu zaman farkında bile olmadan bu eylemleri gerçekleştiririz.
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1. "Yorgun olsan da yatağa gitmemek ve sosyal medyada zaman öldürmek."
2. "Güvende tutmak istediğin bir şeyi çok iyi sakladıktan sonra yerini unutmak ve anca yıllar sonra tekrar bulabilmek."
3. "Yapman gereken işleri sürekli ertelemek ve erteledikçe daha da stres olmak."
4. "Mutfağa bir şey almaya gitmek ama ne alacağını unutmak."
5. "USB kablosunu sokmak için defalarca uğraştıktan sonra ilk seferinde aslında doğru tarafı tuttuğunu fark etmek."
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6. "Süpürge yaparken çekemediğin bir şeye denk gelince eline alıp incelemek ve sonra tekrar yere koyup çektirmeye çalışmak."
7. "Yemek yerken ağzını yakmak ama dayanamayıp beklemeden tekrar ağzına koymak ve bu sefer ağzın yanarken yemek."
8. "İtmen gereken bir kapıyı çekmek ya da çekmen gereken bir kapıyı itmek."c
9. "Bilgisiyara sinirlenmek ve sanki bizi duyacakmışcasına bağırmaya başlamak."
10. "Dışarıda gezerken ya da toplu taşımadayken bomboş telefona bakmak."
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11. "Önemli bir ihtiyacın için markete gitmek ama onun dışında her şeyi alıp gelmek."
12. "Paran varken biriktirmemek ve lazım olunca kendi kendine kızmak."
13. "Sevdiğin insanlara hak ettikleri önemi göstermemek ve daha sonra pişman olmak."
14. "Araba sürerken telefon kullanmak veya mesajlaşmak."
15. "Sadece markası için pahalı kıyafetler ya da eşyalar almak."
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16. "Tam kilo vermek için diyete başlamışken sağlıksız atıştırmalıklar yemeye başlamak ve daha da kilo almak."
17. "İnternette tanımadığın insanlarla tartışmak ve boşu boşuna gününü mahvetmek."
18. "Sadece zaman geçsin diye istemediğin ve aslında sıkıcı bulduğun aktiviteleri yapmak."
19. "Kask takmadan ya da gerekli önlemleri almadan motor sürmek."
20. "Etrafını daha iyi görmek için radyonun sesini kısmak."
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21. "Zararlı olduğunu bilsen de, sivilcelerini patlatmaya devam etmek.
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