"Üstün Düşünme Sonucu Yalnızlaştım" Diyen Arda Kural'a "Benim CV" Diyen de Oldu "Abi Sana Nazar İndi" Diyen de
"Üstün Düşünme Sonucu Yalnızlaştım" Diyen Arda Kural'a "Benim CV" Diyen de Oldu "Abi Sana Nazar İndi" Diyen de
2000'li yılların başında ekranların vazgeçilmezi olan, daha sonrasında yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar sonrasında oyunculuğa ara veren Arda Kural, yeni bir röportajıyla daha gündemde. Kural'ın çok düşünmek üzerine söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yankı buldu.
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2000'lerin başında yayınlanan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde tüm yakışıklılığıyla kalpleri fetheden Arda Kural 'yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılıyordu.
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Bu diziden sonra pek çok yapımda daha karşımıza çıkan Arda Kural, 2010'ların başında ise adeta ortadan kayboldu.
Yaşadığı psikolojik rahatsızlıklarla ara ara gündeme gelen Arda Kural son dönemde oyunculuktan iyice uzaklaşmış durumda.
Son olarak Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Arda Kural, kısa zamanda sosyal medyada çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
"Beni anlamayan bir çevrede ısrarla kalmak psikolojimi bozdu" diyen Arda Kural, şöyle devam etti: "Üstün düşünme sonucu yalnızlaştım. Çocukluğumdan beri yıldızım ve benim IQ yüksekti. Çok düşünmek zarar veriyor."
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Sosyal medyada ilgi gören bu açıklamalardan sonra kullanıcıların yaptığı yorumlar ise Arda Kural'ın hiç de yalnız olmadığını düşündürdü. İşte o paylaşımlar:
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