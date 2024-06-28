Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Burnu Uzun Olan Erkeklerin Penis Boyu da Daha Büyükmüş!
Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Burnu Uzun Olan Erkeklerin Penis Boyu da Daha Büyükmüş!
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Penis boyutuna dair son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar sanılanın aksine ayak büyüklüğü yerine burun uzunluğunun önemli bir faktör olabileceğini ortaya koyuyor.
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2023 yılında Güney Koreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada yaş ortalaması 35.5 olan bin 160 erkeğin penis boyutu ile burun uzunlukları arasındaki ilişki incelenmişti.
Araştırmanın sonucu çarpıcıydı. Burnu uzun olan erkeklerin penis boyutlarının da uzun olduğu, her ikisi arasında doğru bir orantı olduğu saptanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde İspanya merkezli El Pais gazetesine röportaj veren Dr. Blanca Madurga da bir ürolog olarak erkeklerin penis boyutu ve burun büyüklüklerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ürolog, "2023 yılındaki Uzak Doğu'da yapılan bilimsel araştırma hepimizin şehir efsanesi olarak bildiği şeyin aslında gerçek olduğunu kanıtlamıştı. Ancak aynı doğrusal ilişki vücudun diğer organları için geçerli değil. Buna ek olarak penis uzunluğu, fetüsün hamilelik sırasında maruz kaldığı testosteron seviyeleriyle de ilgili olabilir" dedi.
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İspanya'da son 5 yılda 'fimozis' olarak da bilinen sünnet ameliyatlarının sayısının 5 binden 29 binlere ulaşmasının şaşırtıcı olmadığını söyleyen Dr. Madurga, "Sünnet işlemi peniste enfeksiyon oluşmasının önüne geçer. Müslüman ve Yahudi kadınlarda rahim ağzı kanseri görülme sıklığının daha düşük olduğunu gösteren çalışmalar var" diye devam etti.
Ereksiyon ve iktidarsızlık konusuna da değinen Dr. Madurga, "İktidarsızlık kelimesini sevmiyorum. Bu kelime aşağılayıcı bir anlama sahip. Genel bir oran vermek gerekirse 40 ila 70 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 52'sinde çoğu orta derecede olmak üzere erektil disfonksiyon vardır. Yani sertleşmeme problemi."
İktidarsızlığın "Artık hiçbir şey yapamazsın" anlamını çağrıştırdığını ve kelimeyi bu yüzden sevmediğini söyleyen ürolog, "Ereksiyon bozukluğu aslında geçici de olabilen bir rahatsızlıktır" ifadelerini kullandı.
Dr. Madurga, internette penisle ilgili bilgilerin yanıltıcı olduğunu söyleyerek "Penis hakkında ortalıkta dolanan bilgilerin yüzde 90'ından fazlası yanıltıcı veya tamamen yanlış" yorumunda bulundu.
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