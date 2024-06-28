Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu: Burnu Uzun Olan Erkeklerin Penis Boyu da Daha Büyükmüş!

Yılların miti olan 'Burnu uzun erkeklerin penis boyu da daha uzun oluyormuş' lafı aslında gerçeği mi yansıtıyor? İspanya merkezli El Pais gazetesine röportaj veren Dr. Blanca Madurga adlı ürolog, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalara değinerek konuya açıklık getirdi.

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