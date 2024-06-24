Birçoğumuz Bu Hatayı Yapıyor: Yaz Sıcağında Soğuk Duş Almak Sandığımızdan Daha Zararlıymış!
Birçoğumuz Bu Hatayı Yapıyor: Yaz Sıcağında Soğuk Duş Almak Sandığımızdan Daha Zararlıymış!
Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte neredeyse her günümüz duş almakla geçiyor. Uzmanlar ise 'soğuk duş' konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaz sıcağında soğuk duş almak zararlı mı? İşte cevabı...
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Yaz aylarına girmemizle birlikte bunaltıcı hava yüzünden neredeyse her gün duş almadan duramıyoruz.
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Bazılarımız ise sıcak havadan bunaldığı için soğuk duşu tercih ediyor. Uzmanlar, yaz sıcağında soğuk duş almanın çeşitli sağlık problemlerine davetiye çıkaracağı yönünde uyarılarda bulunuyor.
AA'ya konuşan Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun aslında kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiğini açıkladı.
Prof. Dr. Servet Altay, "Soğuk suya hızlı bir şekilde girmek dolaşım bozukluğuna sebep oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Tansiyon düşmesi ya da artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Çok sıcak havalarda soğuk suya alıştırarak girmek lazım" diye konuştu.
İngiltere'de yayın yapan Metro gazetesinde yayımlanan bir haberde de soğuk duşa dikkat çekilmişti. Dr. Abha Gulati'nin uyarılarına yer verilen haberde "Duş esnasında önemli olan yavaş ilerlemek. Duşun sonuna doğru ısıyı yavaş yavaş azaltmak vücut ısısı için en sağlıklı sonuç" denilmişti.
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