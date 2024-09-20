Urfi Çetinkaya Kimdir? 'Türk Escobar' Olarak Anılıyordu Urfi Çetinkaya Neden Öldü?
Urfi Çetinkaya Kimdir? 'Türk Escobar' Olarak Anılıyordu Urfi Çetinkaya Neden Öldü?
'Türk Escobar' olarak bilinen Urfi Çetinkaya, hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında 'arananlar' listesine giren uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, 2023 yılında son kez tutuklanmıştı. Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesiyle, kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Urfi Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
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Urfi Çetinkaya Kimdir?
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Urfi Çetinkaya Ne Zaman Tutuklandı?
Urfi Çetinkaya Öldü mü? Neden Öldü?
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