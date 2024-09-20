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Urfi Çetinkaya Kimdir? 'Türk Escobar' Olarak Anılıyordu Urfi Çetinkaya Neden Öldü?

Urfi Çetinkaya Kimdir? 'Türk Escobar' Olarak Anılıyordu Urfi Çetinkaya Neden Öldü?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.09.2024 - 13:33

'Türk Escobar' olarak bilinen Urfi Çetinkaya, hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında 'arananlar' listesine giren uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya, 2023 yılında son kez tutuklanmıştı. Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesiyle, kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Urfi Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte detaylar...

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Urfi Çetinkaya Kimdir?

Urfi Çetinkaya Kimdir?

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Çetinkaya, 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen darbede 'arananlar' listesine giren isimlerden biriydi. 

18 Mayıs 1988'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Urfi Çetinkaya, vurularak tekerlekli sandalyeye bağlı hale geldi. 

1989 yılında İstanbul, Silivri'de bulunan bir çiftlik evine düzenlenen operasyon sonucu yakalandı ve tutuklandı. Çetinkaya, 6 ay sonra tahliye edildi. 

1991 yılında İspanya'daki 46 kilo eroinin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesine başvurulan Çetinkaya daha sonra serbest bırakıldı. 

2000 yılında düzenlenen 'Matador' adlı operasyonda yakalanan Çetinkaya, cezaevine girdi. Bu kez de 2003 yılında tahliye edildi. 

Emniyet Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Son Tango' adlı operasyonla yeniden tutuklanan Çetinkaya, 2012 yılında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

Urfi Çetinkaya Ne Zaman Tutuklandı?

Urfi Çetinkaya Ne Zaman Tutuklandı?

'Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek' suçlarından kesinleşmiş kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, 11 Nisan 2023 tarihinde TEM ve Özel Harekat polisleri tarafından İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenen bir operasyonla Çetinkaya gözaltına aldı. Gözaltına alınışı Türk Polis Teşkilatı tarafından duyuruldu ve 12 Nisan 2023 tarihinde tutuklandı. 

O dönemde yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu da öne sürüldü.

Urfi Çetinkaya Öldü mü? Neden Öldü?

Urfi Çetinkaya Öldü mü? Neden Öldü?

'Türk Escobar' olarak anılan ve Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronlarından olan Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde 20 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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