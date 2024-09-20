Urfi Çetinkaya Kimdir? 'Türk Escobar' Olarak Anılıyordu Urfi Çetinkaya Neden Öldü?

'Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek' suçlarından kesinleşmiş kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya, 11 Nisan 2023 tarihinde TEM ve Özel Harekat polisleri tarafından İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenen bir operasyonla Çetinkaya gözaltına aldı. Gözaltına alınışı Türk Polis Teşkilatı tarafından duyuruldu ve 12 Nisan 2023 tarihinde tutuklandı.

O dönemde yurt dışına gönderilen ve yakalanan 5 ton eroinin 2 ton 200 kilosunun Urfi Çetinkaya'ya ait olduğu da öne sürüldü.