Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Bazı İsimlerle İlgili Karar Çıktı

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurma, temin etme ve kullanma gibi suçlara karıştığı belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.