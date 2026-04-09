article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Bazı İsimlerle İlgili Karar Çıktı

Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Bazı İsimlerle İlgili Karar Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.04.2026 - 23:11

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde bulundurma, temin etme ve kullanma gibi suçlara karıştığı belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 kişi yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest kaldı.

5 kişi yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest kaldı.

Burak Doğan'ın haberine göre ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı

Daha önce de bir grup ünlü serbest bırakılmıştı.

Daha önce de bir grup ünlü serbest bırakılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu Adli Tıp’tan sonra dosya üzerinden “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın