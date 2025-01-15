Ünlü Yönetmen Martin Scorsese Çok Sevdiği Türk Filmini Açıkladı!
Ünlü Yönetmen Martin Scorsese Çok Sevdiği Türk Filmini Açıkladı!
Kaynak: https://x.com/sinemori/status/1879201...
Ünlü yönetmen Martin Scorsese, Akademi Ödülü, BAFTA ve Altın Küre Ödüllerinin sahibi olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Günümüzün en önemli yönetmenlerinden biri olarak görülen Scorsese, pek çoğumuzun en sevdiği filmlere imzasını atmış durumda. Peki onun çok sevdiği Türk filmi hangisi?
Scorsese, çok sevdiği filmi açıkladı!
Kaynak: Sinemori
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Martin Scorsese sinema tarihinin hiç şüphesiz yaşayan bir efsanesi.
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Akademi Ödülü, BAFTA ve Altın Küre gibi dünya çapında önemli bir yere sahip pek çok ödülün de sahibi.
The Irishman, Shutter Island, Taxi Driver, The Departed ve daha sayısız filmde imzası bulunan ünlü yönetmen, çok sevdiği Türk filmini açıklamış.
Hemen her filmini hayranlıkla izlediğimiz usta ismin çok sevdiği o Türk filmi, Ulvi Doğan, Erol Taş, Hülya Koçyiğit gibi isimlerin rol aldığı, yönetmenliğini Metin Erkşan'ın üstlendiği Susuz Yaz'mış.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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