The Sandman Serisinin Yaratıcısı Neil Gaiman Hakkındaki Cinsel Saldırı Suçlarına Cevap Verdi!
The Sandman Serisinin Yaratıcısı Neil Gaiman Hakkındaki Cinsel Saldırı Suçlarına Cevap Verdi!
New York Magazine dergisinin yeni sayısında pek çok kadının ünlü yazar, yapımcı ve oyuncu Neil Gaiman'la ilgili cinsel saldırı iddiaları yer almıştı. Gaiman, 14 Ocak'ta 'Sessizliği Bozmak' başlıklı bir blog yazısıyla suçlamalara cevap verdi.
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Geçtiğimiz temmuz ayında Tortoise Media, yazar Neil Gaiman'ın iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandığını duyurmuştu. Tortoise Media ayrıca beş kadının iddialarını konu alan altı bölümlük bir podcast olan "Master"ı yayınlamıştı.
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Gaiman, hakkındaki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Ünlü isim, Sessizliği Bozmak başlıklı blog yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Daha sonra geri dönüp taciz olarak haberleştirilen olaylar gerçekleşirken ve sonrasında kadınlarla gerçekleşen mesajlaşmalarımızı okudum. Bu mesajlar hâlâ bana gönderildiklerindeki gibi anlaşılıyor, tamamen rızaya dayalı cinsel ilişkilerden zevk alan ve birbirlerini tekrar görmek isteyen iki insan. Bu ilişkilerde yer aldığım dönemde mesajlar iki taraf için de olumlu ve mutlu görünüyordu.
"Bugünlerde anlatılan korkunç hikayelerin bazıları hiç yaşanmadı, bazılarıysa aslında yaşananlardan o kadar saptırıldı ki gerçeklikle hiçbir ilişkileri kalmadı. Hatalarımın sorumluluğunu üstlenmeye hazırım. Gerçeğe sırt çevirmeye niyetim yok, olmadığım biri gibi yansıtılmayı kabullenemem ve yapmadığım şeyleri yaptığımı itiraf edemem ve etmeyeceğim."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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