The Sandman Serisinin Yaratıcısı Neil Gaiman Hakkındaki Cinsel Saldırı Suçlarına Cevap Verdi!

'Yıllar sonra bunlara baktığımda çok daha iyisini yapabileceğimi ve yapmam gerektiğini de fark ediyorum. Cinsel olarak müsaitken duygusal açıdan ulaşılmazdım, kendime odaklanmıştım ve olabileceğim ya da gerektiği kadar düşünceli değildim. İnsanların kalplerine ve duygularına karşı açıkça dikkatsiz davrandım ve bundan gerçekten çok pişmanlık duyuyorum. Bencillik ettim. Kendimi kendi hikayeme kaptırdım ve başkalarınınkini görmezden geldim.'