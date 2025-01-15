onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
The Sandman Serisinin Yaratıcısı Neil Gaiman Hakkındaki Cinsel Saldırı Suçlarına Cevap Verdi!

The Sandman Serisinin Yaratıcısı Neil Gaiman Hakkındaki Cinsel Saldırı Suçlarına Cevap Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.01.2025 - 16:06

New York Magazine dergisinin yeni sayısında pek çok kadının ünlü yazar, yapımcı ve oyuncu Neil Gaiman'la ilgili cinsel saldırı iddiaları yer almıştı. Gaiman, 14 Ocak'ta 'Sessizliği Bozmak' başlıklı bir blog yazısıyla suçlamalara cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz temmuz ayında Tortoise Media, yazar Neil Gaiman'ın iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandığını duyurmuştu. Tortoise Media ayrıca beş kadının iddialarını konu alan altı bölümlük bir podcast olan "Master"ı yayınlamıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Tortoise Media, yazar Neil Gaiman'ın iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandığını duyurmuştu. Tortoise Media ayrıca beş kadının iddialarını konu alan altı bölümlük bir podcast olan "Master"ı yayınlamıştı.

Gaiman, hakkındaki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Ünlü isim, Sessizliği Bozmak başlıklı blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

Gaiman, hakkındaki iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. Ünlü isim, Sessizliği Bozmak başlıklı blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Bu son anlatıları okurken, biraz tanıdık olan ve hiç tanımadığım anlar, yaşanmış şeylerin tasvirinin yanı sıra kesinlikle yaşanmamış olaylar var. Mükemmel bir insan olmaktan çok uzağım ama kimseyle, hiçbir zaman rıza dışı cinsel ilişkiye girmedim. Asla'

"Daha sonra geri dönüp taciz olarak haberleştirilen olaylar gerçekleşirken ve sonrasında kadınlarla gerçekleşen mesajlaşmalarımızı okudum. Bu mesajlar hâlâ bana gönderildiklerindeki gibi anlaşılıyor, tamamen rızaya dayalı cinsel ilişkilerden zevk alan ve birbirlerini tekrar görmek isteyen iki insan. Bu ilişkilerde yer aldığım dönemde mesajlar iki taraf için de olumlu ve mutlu görünüyordu.

"Daha sonra geri dönüp taciz olarak haberleştirilen olaylar gerçekleşirken ve sonrasında kadınlarla gerçekleşen mesajlaşmalarımızı okudum. Bu mesajlar hâlâ bana gönderildiklerindeki gibi anlaşılıyor, tamamen rızaya dayalı cinsel ilişkilerden zevk alan ve birbirlerini tekrar görmek isteyen iki insan. Bu ilişkilerde yer aldığım dönemde mesajlar iki taraf için de olumlu ve mutlu görünüyordu.

'Yıllar sonra bunlara baktığımda çok daha iyisini yapabileceğimi ve yapmam gerektiğini de fark ediyorum. Cinsel olarak müsaitken duygusal açıdan ulaşılmazdım, kendime odaklanmıştım ve olabileceğim ya da gerektiği kadar düşünceli değildim. İnsanların kalplerine ve duygularına karşı açıkça dikkatsiz davrandım ve bundan gerçekten çok pişmanlık duyuyorum. Bencillik ettim. Kendimi kendi hikayeme kaptırdım ve başkalarınınkini görmezden geldim.' 

"Bugünlerde anlatılan korkunç hikayelerin bazıları hiç yaşanmadı, bazılarıysa aslında yaşananlardan o kadar saptırıldı ki gerçeklikle hiçbir ilişkileri kalmadı. Hatalarımın sorumluluğunu üstlenmeye hazırım. Gerçeğe sırt çevirmeye niyetim yok, olmadığım biri gibi yansıtılmayı kabullenemem ve yapmadığım şeyleri yaptığımı itiraf edemem ve etmeyeceğim."

"Bugünlerde anlatılan korkunç hikayelerin bazıları hiç yaşanmadı, bazılarıysa aslında yaşananlardan o kadar saptırıldı ki gerçeklikle hiçbir ilişkileri kalmadı. Hatalarımın sorumluluğunu üstlenmeye hazırım. Gerçeğe sırt çevirmeye niyetim yok, olmadığım biri gibi yansıtılmayı kabullenemem ve yapmadığım şeyleri yaptığımı itiraf edemem ve etmeyeceğim."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın