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Los Angeles'ta 8 Gündür Süren Yangınlar Sebebiyle Oscar Adaylıkları Bir Kez Daha Ertelendi!

Los Angeles'ta 8 Gündür Süren Yangınlar Sebebiyle Oscar Adaylıkları Bir Kez Daha Ertelendi!

Oscar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.01.2025 - 00:27

Los Angeles'ta 8. gününde devam eden yangınlar ödül sezonu takvimini de etkiliyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yangınlar nedeniyle takvimin bir hafta ertelendiğini duyurdu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

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Oscar adayları, Los Angeles'ta 8 gündür süren yangınlar nedeniyle yaklaşık bir hafta ertelendi.

Oscar adayları, Los Angeles'ta 8 gündür süren yangınlar nedeniyle yaklaşık bir hafta ertelendi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang'in birlikte yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang'in birlikte yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yangınların etkisi ve toplumumuzdaki pek çok kişinin yaşadığı derin kayıplar karşısında hepimiz yıkılmış durumdayız' dedi. 'Akademi her zaman film endüstrisi içinde birleştirici bir güç olmuştur ve zorluklar karşısında birlikte durmaya kararlıyız.'

Film Akademisi üyeleri için adaylık oylama süresini de cuma gününe kadar uzattı.

Film Akademisi üyeleri için adaylık oylama süresini de cuma gününe kadar uzattı.

Ayrıca şunu da belirtelim; 97. Oscar Ödülleri, 2 Mart'ta Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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