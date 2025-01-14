Los Angeles'ta 8 Gündür Süren Yangınlar Sebebiyle Oscar Adaylıkları Bir Kez Daha Ertelendi!
Los Angeles'ta 8 Gündür Süren Yangınlar Sebebiyle Oscar Adaylıkları Bir Kez Daha Ertelendi!
Los Angeles'ta 8. gününde devam eden yangınlar ödül sezonu takvimini de etkiliyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yangınlar nedeniyle takvimin bir hafta ertelendiğini duyurdu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
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Oscar adayları, Los Angeles'ta 8 gündür süren yangınlar nedeniyle yaklaşık bir hafta ertelendi.
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.
Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang'in birlikte yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Film Akademisi üyeleri için adaylık oylama süresini de cuma gününe kadar uzattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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