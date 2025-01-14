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Şoke Olmaya Hazır Olun: Final Sahnesiyle Neye Uğradığımızı Şaşırtan 10 Film

Şoke Olmaya Hazır Olun: Final Sahnesiyle Neye Uğradığımızı Şaşırtan 10 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 13:12

Öyle filmler var ki final sahnesiyle adeta zihnimize kazınır, izleyiciyi koltuğa mıhlarken geriye sadece sorular bırakır. Hiç beklemediğimiz bir anda tüm hikayeyi ters yüz eden, tahminlerimizi alt üst eden sürpriz sonlarla bezeli filmler çok az olsa da her biri altın kadar değerli. 

Peki, kurgusuyla şaşkına çeviren ve final sahnesiyle uzun süre etkisinden çıkamayacağınız filmleri keşfetmeye hazır mısınız?

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1. The Vanishing

1. The Vanishing

Bir adam hayatını tatile çıktığı sırada ortadan kaybolan sevgilisinin gizemini çözmeye adar. Obsesyon ve bilinmeyenin cazibesi, onu karanlık bir sona sürükler.

2. The Others

2. The Others

Güneş ışığı alerjisi olan çocuklarıyla yalnız yaşayan Grace, malikanelerinde doğaüstü olaylarla karşılaşır. Görünmeyen varlıkların gizemi, evin sakladığı şok yaratan gerçekleri ortaya çıkarır.

3. Primal Fear

3. Primal Fear

Saygın bir piskoposun cinayetiyle suçlanan genç bir sanık, becerikli avukat Martin Vail'in ilgisini çeker. Davanın ilerlemesiyle beraber herkesin sakladığı sırlar birer birer ortaya çıkar.

4. The Sixth Sense

4. The Sixth Sense

Doktor Malcolm Crowe, genç bir çocuğun doğaüstü sorununu çözerken kendi geçmişiyle yüzleşir. Ölü insanlar gördüğünü belirten çocuğun bu sorununun aslında çok daha derin bir konu olduğunu o da yavaş yavaş fark edecektir.

5. Get Out

5. Get Out

Chris, sevgilisi Rose'un ailesiyle tanışmak için hafta sonu tatiline çıkar. Gördüğü sıcak karşılama giderek tuhaf bir hale bürünürken, kendisini beklenmedik bir kâbusun içinde bulur.

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6. The Usual Suspects

6. The Usual Suspects

The Usual Suspects'te rutin bir polis kontrolü sırasında tesadüfen bir araya gelen beş suçlunun planladığı büyük soygun planı anlatılıyor.

7. Se7en

7. Se7en

Deneyimli bir dedektif ve bir çaylak, yedi büyük günaha göre cinayet işleyen bir katili takip etmeye başlar. İnsan ruhunun en karanlık yönleriyle karşılaşan dedektifler kendilerini bekleyen hazin sondan habersizdir.

8. The Game

8. The Game

Zengin bir iş insanı olan Nicholas, kardeşinin doğum günü hediyesi olarak sunulan gizemli bir oyuna katılır. Ancak oyun, hayatlarını kontrolsüz bir şekilde altüst etmeye başlar.

9. Shutter Island

9. Shutter Island

Teddy Daniels isimli dedektif, akıl hastalarının tutulduğu bir adadaki kayıp vakasını araştırırken kendi geçmişindeki sırlarla yüzleşir. Gerçek ile hayal arasındaki ince çizgi her gün daha da kaybolur.

10. The Psycho

10. The Psycho

Marion Crane, çaldığı parayla kaçarken yağmurlu bir gecede Bates Motel'de konaklar. Ancak otelin sahibi Norman Bates ve gizemli annesi, herkesin hayatını tümden değiştirecek karanlık bir sır saklamaktadır.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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