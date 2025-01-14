Şoke Olmaya Hazır Olun: Final Sahnesiyle Neye Uğradığımızı Şaşırtan 10 Film

Öyle filmler var ki final sahnesiyle adeta zihnimize kazınır, izleyiciyi koltuğa mıhlarken geriye sadece sorular bırakır. Hiç beklemediğimiz bir anda tüm hikayeyi ters yüz eden, tahminlerimizi alt üst eden sürpriz sonlarla bezeli filmler çok az olsa da her biri altın kadar değerli.

Peki, kurgusuyla şaşkına çeviren ve final sahnesiyle uzun süre etkisinden çıkamayacağınız filmleri keşfetmeye hazır mısınız?