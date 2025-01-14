Şoke Olmaya Hazır Olun: Final Sahnesiyle Neye Uğradığımızı Şaşırtan 10 Film
Şoke Olmaya Hazır Olun: Final Sahnesiyle Neye Uğradığımızı Şaşırtan 10 Film
Öyle filmler var ki final sahnesiyle adeta zihnimize kazınır, izleyiciyi koltuğa mıhlarken geriye sadece sorular bırakır. Hiç beklemediğimiz bir anda tüm hikayeyi ters yüz eden, tahminlerimizi alt üst eden sürpriz sonlarla bezeli filmler çok az olsa da her biri altın kadar değerli.
Peki, kurgusuyla şaşkına çeviren ve final sahnesiyle uzun süre etkisinden çıkamayacağınız filmleri keşfetmeye hazır mısınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Vanishing
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Others
3. Primal Fear
4. The Sixth Sense
5. Get Out
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Usual Suspects
7. Se7en
8. The Game
9. Shutter Island
10. The Psycho
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın