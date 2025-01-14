Şafak Sezer Kolpaçino'da Aydemir Akbaş'ın Canlandırdığı Sabri Karakterini Aslında Kimin Oynayacağını Açıkladı!
Şafak Sezer Kolpaçino'da Aydemir Akbaş'ın Canlandırdığı Sabri Karakterini Aslında Kimin Oynayacağını Açıkladı!
Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Kolpaçino serisi inanılmaz bir izleyici kitlesine sahip. Komedi filmleri arasında ayrı bir yeri bulunan seri, hayranlarının repliklerini ezberlemesine varacak kadar çok izleniyor. Seride Aydemir Akbaş, Sabri karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan Şafak Sezer, Sabri karakterini aslında kimin oynayacağını açıkladı.
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Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Kolpaçino serisi, pek çok hayranı için en iyi komedi filmleri arasında yer alıyor.
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Seride Sabri karakterine Aydemir Akbaş hayat vermiş ve karakter çok sevilmişti.
Serinin başrolü Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılarak pek çok konuda açıklama yaptı.
Kolpaçino ile ilgili de konuşan Sezer, Aydemir Akbaş'ın canlandırdığı Sabri karakterini aslında kimin oynayacağını da açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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