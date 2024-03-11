Ünlü Şarkıcı Pharrell Williams, Kalabalık 'Tehlikeli Davranışlar' Sergilediği İçin Sahneyi Terk Etti
Ünlü Şarkıcı Pharrell Williams, Kalabalık 'Tehlikeli Davranışlar' Sergilediği İçin Sahneyi Terk Etti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Amerikalı prodüktör, rapçi ve şarkıcı Pharrell Williams, Cumartesi günü Suudi Arabistan Grand Prix şovunda performans sergileyen isimlerden biriydi. Pharrell'i izlemeye gelen kalabalık 'tehlikeli davranışlarda' bulunduğu için şarkıcı, konserine gelen hayranlarına sinirlendi ve ardından sahneden ayrıldı. Detaylar👇
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Son zamanlarda Marc Jacobs, Louis Vuitton ve Lego gibi markalarla yaptığı işbirlikleriyle tanınıyor Pharrell Williams. Şimdi ise Jeddah'da Formula 1 sonrası vereceği konser ile tekrardan gündeme geldi.
Formula 1 sonrası gerçekleşen konserde Pharrell, Alicia Keys ve Martin Garrix ile birlikte bu etkinlikte yer aldı.
Fakat Williams, konser sırasında sahneye atılan neon bileklikler yüzünden hayranlara kızdı. O esnada "Biliyorum ki hepiniz heyecanlısınız ve bilekliklerinizi, ışıklarınızı atmak istiyorsunuz, ama kızlar (dansçıları) dans ederken bunu yapamazsınız. Ve ben? Ben kadınları seviyorum, peki ya siz?" diyerek ilk uyarısında bulundu.
Ardından, "Kadınlarımızı korumalıyız, bu yüzden ışıkları atmak istiyorsanız, onları sahneye değil, diğer tarafa atmalısınız. Ne demek istediğimi anlayan var mı?" uyarısına rağmen, havada bileklikler uçmaya devam etti.
En son Williams bağırarak: "Hadi şu aptal bileklikleri alalım ve ben üçe kadar sayarken şu anda havaya atalım... Tamam, bitirmenize izin vereceğim" dedi ve ardından setini 15 dakika erken bitirerek sinirli bir şekilde sahneyi terk etti.
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Sizce Pharrell'in yaptığı doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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