Ünlü Şarkıcı Pharrell Williams, Kalabalık 'Tehlikeli Davranışlar' Sergilediği İçin Sahneyi Terk Etti

Amerikalı prodüktör, rapçi ve şarkıcı Pharrell Williams, Cumartesi günü Suudi Arabistan Grand Prix şovunda performans sergileyen isimlerden biriydi. Pharrell'i izlemeye gelen kalabalık 'tehlikeli davranışlarda' bulunduğu için şarkıcı, konserine gelen hayranlarına sinirlendi ve ardından sahneden ayrıldı. Detaylar👇