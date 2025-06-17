Ünlü Rock Gruplarının “Bu Kadar da Olmaz!” Dedirten Maceraları

Sahneye bir yarasa fırlatılırsa ne yaparsın? Kaçarsın değil mi? Ama Ozzy Osbourne için bu “yemek vakti” gibi olmuş. O dönem zaten uçuk performanslarıyla meşhur olan Ozzy, sahneye düşen yarasayı ağzına atıp kafasını gerçekten koparıyor. 😲 Tüm salon şok! Kendisi sonradan “Sahte sandım, gerçek olduğunu anlamadım” dese de olay tarihe geçiyor. Üstüne bir de kuduz aşısı olmak zorunda kalıyor. Bu hikaye, “rock star olacağım” diyen herkese anlatılmalı!