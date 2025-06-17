Ünlü Rock Gruplarının “Bu Kadar da Olmaz!” Dedirten Maceraları
“Yok artık!” demeye hazır olun çünkü bu gruplar müzikten fazlasını yaşadı. Okuyunca 'Bu da olmamıştır herhalde.' diyeceğiniz birbirinden enteresan çılgınlıklarla dolu bu hikayeler sizi fazlasıyla şaşırtacak. Ne de olsa rock yalnızca müzik değil aynı zamanda bir yaşam tarzı!
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