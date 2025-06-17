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Ünlü Rock Gruplarının “Bu Kadar da Olmaz!” Dedirten Maceraları

etiket Ünlü Rock Gruplarının “Bu Kadar da Olmaz!” Dedirten Maceraları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 20:19

“Yok artık!” demeye hazır olun çünkü bu gruplar müzikten fazlasını yaşadı. Okuyunca 'Bu da olmamıştır herhalde.' diyeceğiniz birbirinden enteresan çılgınlıklarla dolu bu hikayeler sizi fazlasıyla şaşırtacak. Ne de olsa rock yalnızca müzik değil aynı zamanda bir yaşam tarzı!

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Mötley Crüe: Otel odasında motosiklet sürmek mi? 🙄

Mötley Crüe: Otel odasında motosiklet sürmek mi? 🙄

Mötley Crüe zaten “rock yıldızı” kavramını baştan yazmış bir grup ama bazı hikayeleri var ki... hani “anlatsam inanmazsın” denecek cinsten. Nikki Sixx’in bir otel odasında gerçek motosikletle drift yapması gibi mesela! Grup, turne sırasında kaldıkları otelin odasını adeta pist gibi kullanmış. Neler olmuş neler... Televizyon camdan fırlatılmış, duvarlar kazınmış, halılar yanmış. Tüm bu olanlar, grubun “sıkıldık yaa” demesiyle başlıyor. Yani sıradan insanlar sıkılınca çay içer, Mötley Crüe motor sürüyor. Rock yıldızı olmak bunu gerektiriyor demek ki!

Guns N' Roses: Sahneyi bıraktı, ortalık yandı!

Guns N' Roses: Sahneyi bıraktı, ortalık yandı!

1991 St. Louis konseri'nde Axl Rose tam gaz şarkı söylüyor ama seyircilerden biri sürekli cep telefonu (o dönem için büyük bir kamera aslında) ile kayıt yapıyor. Axl sinirlenip sahneden iniyor, seyirciye saldırıyor, sonra da “Ben yokum!” diyerek konseri bitiriyor. O an kaos başlıyor. Seyirciler koltukları kırıyor, sahneyi yağmalıyor, konser alanı adeta savaş alanına dönüyor. 60'tan fazla kişi tutuklanıyor, onlarca kişi yaralanıyor. Axl Rose sonra ne yapıyor dersiniz? Uçağa binip başka eyalete geçiyor. Rock star olmak böyle bir şey galiba.

Ozzy Osbourne: Yarasa kafasıyla dünya turu!

Ozzy Osbourne: Yarasa kafasıyla dünya turu!

Sahneye bir yarasa fırlatılırsa ne yaparsın? Kaçarsın değil mi? Ama Ozzy Osbourne için bu “yemek vakti” gibi olmuş. O dönem zaten uçuk performanslarıyla meşhur olan Ozzy, sahneye düşen yarasayı ağzına atıp kafasını gerçekten koparıyor. 😲 Tüm salon şok! Kendisi sonradan “Sahte sandım, gerçek olduğunu anlamadım” dese de olay tarihe geçiyor. Üstüne bir de kuduz aşısı olmak zorunda kalıyor. Bu hikaye, “rock star olacağım” diyen herkese anlatılmalı!

KISS: Kanlı çizgi roman basmak ne demek?

KISS: Kanlı çizgi roman basmak ne demek?

Marvel ile yapılan iş birliği sırasında grup üyeleri “bize özel bir şey olsun” demiş. Sonuç? Kendi kanlarını aldırıp çizgi romanın mürekkebine karıştırıyorlar. Laboratuvarda kanlar steril şekilde alınıyor, özel mürekkep tankına damlatılıyor ve ortaya çıkan şey: “Kanla basılmış ilk çizgi roman.” Koleksiyoncular için bir başyapıt, ama bizler için...

Led Zeppelin: Ahtapotlu şaka mı olur?

Led Zeppelin: Ahtapotlu şaka mı olur?

Led Zeppelin'in turneleri zaten çılgınlık doluydu ama en absürt olaylardan biri Seattle’da yaşanıyor. Grup üyeleri, otel küvetine canlı bir ahtapot koyuyor ve başka bir müzisyen grubu davet ediyor. Odaya giren konuklar ahtapotla burun buruna geliyor, korkudan kendilerini dışarı atıyor. Rock dünyasının espri anlayışı biraz farklı tabi. 🙄

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The Rolling Stones: Sahte kimlikte yaratıcılık zirvesi!

The Rolling Stones: Sahte kimlikte yaratıcılık zirvesi!

Keith Richards bir gün Belçika’da polis kontrolüne yakalanıyor. Üstünden çıkan sahte kimlikte isim: Bertrand Pumpernickel. 🙄 Polis memuru bile gülüyor. “Bertrand Pumpernickel kim ya?” diye soruyorlar. Keith “bilmiyorum, o geldi aklıma” diyor. Bu adam aynı zamanda 9 kere klinik olarak ölüp hayata dönmüş biri. Bu olay, onun absürtlüğünün küçük bir özeti.

Motörhead: Ses sistemi patlatan adam, Lemmy!

Motörhead: Ses sistemi patlatan adam, Lemmy!

Lemmy Kilmister konserlerde “yeterince yüksek değil” diye ses sistemine sürekli yükleniyor. Bir konser sırasında amfi o kadar yüksek ayarlanıyor ki, teknik ekip konser boyunca sahneden uzak duruyor. Sebep? Kulak zarı çatlaması riski yüzünden! Lemmy'nin “Bu bir konser değil, kıyamet provası” repliği, grubun sahne anlayışını resmen özetliyor.

Van Halen: M&M şekerleriyle imtihan!

Van Halen: M&M şekerleriyle imtihan!

Van Halen turnelerinde sözleşmelere özel bir madde ekletiyor: “Soyunma odasında kahverengi M&M şekeri olmayacak!” Başta herkes “çok şımarıklar” diyor ama aslında bu detay, teknik şartların okunup okunmadığını test etmek için. Eğer kahverengi M&M varsa, demek ki prodüksiyon ciddiye alınmamış. Ama tabii ki dışarıdan bakınca “rock yıldızları renklere takmış” gibi duruyor. Ama bu taktik aslında oldukça mantıklı!

Alice Cooper: Tavuk fırlatma vakası!

Alice Cooper: Tavuk fırlatma vakası!

Bir festival sırasında sahneye tavukla çıkan Alice Cooper, hayvanı seyircilere doğru atıyor. Planı: “Tavuk uçar, seyircinin arasına karışır.” Ama aslında tavuklar uçmaz. Seyirci tavuğu tutamıyor, panikle saldırıyor ve hayvan paramparça oluyor. Alice sonrasında “Ben çiftlik çocuğuyum, uçtuklarını sanıyordum” diyerek tarihe adını biraz da trajikomik şekilde yazdırıyor. O masum tavuğun suçu neydi peki...

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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