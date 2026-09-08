Ünlü Marka İflas Ediyor: 16 Yıllık Kuruyemiş Markasına Mahkemeden Kötü Haber Geldi

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 yıllık geçmişe sahip şirketin mali yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yaptığı konkordato talebini, yürüttüğü incelemelerin ardından reddetti. Bu kritik kararla beraber, sürecin en başından beri firmanın rahat nefes almasını sağlayan ihtiyati tedbir kararları resmen ortadan kalkmış oldu.

Mahkemenin verdiği bu ret kararı, süreci denetlemesi için atanan konkordato komiserinin de görevini noktaladı. Şirketi hacizlere karşı koruyan kalkanın inmesi piyasada yankı uyandırsa da hukuki süreç tamamen kapanmış değil. Gerekçeli kararın resmi olarak taraflara iletilmesinin ardından, şirket yönetiminin yasal süre içerisinde istinaf mahkemesine giderek bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yaşanan bu gelişme, yıllardır hem fiziki mağazalarında hem de internet üzerinden müşterilerine ulaşan markanın doğrudan iflas ettiği anlamına gelmiyor. Yasalara göre iflas kararı, mahkemenin şirketin genel mali tablosunu ayrıca değerlendirmesi sonucunda verilebiliyor. Mevcut durumda Ege Park Kuruyemiş'in önünde farklı kurtuluş reçeteleri bulunuyor. İlerleyen süreçte yasal şartların yeniden oluşması halinde firmanın ikinci bir konkordato başvurusu yapması ya da doğrudan alacaklılarla masaya oturarak mahkeme dışında bir ödeme planı üzerinde anlaşması ihtimaller dahilinde yer alıyor.