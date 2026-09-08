Ünlü Marka İflas Ediyor: 16 Yıllık Kuruyemiş Markasına Mahkemeden Kötü Haber Geldi
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İzmir'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş'in mali darboğazı aşmak için yaptığı konkordato başvurusu mahkemeden döndü. Kararla birlikte şirketin üzerindeki mali koruma tedbirleri kaldırılırken, gözler ünlü markanın atacağı yeni adımlara çevrildi.
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E-ticaret ve perakende sektörünün tanınan markalarından İzmir merkezli Ege Park Kuruyemiş'in finansal toparlanma umudu yargıya takıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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