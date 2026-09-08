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Ünlü Marka İflas Ediyor: 16 Yıllık Kuruyemiş Markasına Mahkemeden Kötü Haber Geldi

Ünlü Marka İflas Ediyor: 16 Yıllık Kuruyemiş Markasına Mahkemeden Kötü Haber Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 21:24
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İzmir'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş'in mali darboğazı aşmak için yaptığı konkordato başvurusu mahkemeden döndü. Kararla birlikte şirketin üzerindeki mali koruma tedbirleri kaldırılırken, gözler ünlü markanın atacağı yeni adımlara çevrildi.

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E-ticaret ve perakende sektörünün tanınan markalarından İzmir merkezli Ege Park Kuruyemiş'in finansal toparlanma umudu yargıya takıldı.

E-ticaret ve perakende sektörünün tanınan markalarından İzmir merkezli Ege Park Kuruyemiş'in finansal toparlanma umudu yargıya takıldı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 yıllık geçmişe sahip şirketin mali yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla yaptığı konkordato talebini, yürüttüğü incelemelerin ardından reddetti. Bu kritik kararla beraber, sürecin en başından beri firmanın rahat nefes almasını sağlayan ihtiyati tedbir kararları resmen ortadan kalkmış oldu.

Mahkemenin verdiği bu ret kararı, süreci denetlemesi için atanan konkordato komiserinin de görevini noktaladı. Şirketi hacizlere karşı koruyan kalkanın inmesi piyasada yankı uyandırsa da hukuki süreç tamamen kapanmış değil. Gerekçeli kararın resmi olarak taraflara iletilmesinin ardından, şirket yönetiminin yasal süre içerisinde istinaf mahkemesine giderek bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yaşanan bu gelişme, yıllardır hem fiziki mağazalarında hem de internet üzerinden müşterilerine ulaşan markanın doğrudan iflas ettiği anlamına gelmiyor. Yasalara göre iflas kararı, mahkemenin şirketin genel mali tablosunu ayrıca değerlendirmesi sonucunda verilebiliyor. Mevcut durumda Ege Park Kuruyemiş'in önünde farklı kurtuluş reçeteleri bulunuyor. İlerleyen süreçte yasal şartların yeniden oluşması halinde firmanın ikinci bir konkordato başvurusu yapması ya da doğrudan alacaklılarla masaya oturarak mahkeme dışında bir ödeme planı üzerinde anlaşması ihtimaller dahilinde yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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