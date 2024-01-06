Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Kadınlar Sıkı Sıkıya Takip Ettikleri Diyeti Paralel Evrende Bozup Şişmanlasaydı Nasıl Olurdu?

Ünlü Kadınlar Sıkı Sıkıya Takip Ettikleri Diyeti Paralel Evrende Bozup Şişmanlasaydı Nasıl Olurdu?

Beren saat Serenay Sarıkaya Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.01.2024 - 23:21

Instagram'da @vayaivay adlı bir kullanıcı yapay zekayı kullanarak çok keyifli bir işe imza attı. Sıfır bedenleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan kadın ünlülerin paralel evrendeki kilolu halleri görenleri şaşkına çevirdi. Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapay zeka artık tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hayal bile edemediğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi bizlere sunuluyor.

Yapay zeka artık tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hayal bile edemediğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi bizlere sunuluyor.

Eminim denk gelmişsinizdir; birçok ünlü şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.

Eminim denk gelmişsinizdir; birçok ünlü şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.

Ayıla bayıla takip ettiğimiz AI projeleri akılımızı başımızdan almaya devam ediyor. "Daha ne olabilir?" dediğimiz her an bir kez daha şaşırıyoruz.

Ayıla bayıla takip ettiğimiz AI projeleri akılımızı başımızdan almaya devam ediyor. "Daha ne olabilir?" dediğimiz her an bir kez daha şaşırıyoruz.

Yapay zekayla yaptığımız eğlenceli karelerden oluşan birçok içeriğimiz de epey ilgi görmüştü.👇

👇

Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya üreticisi yapay zekanın nimetlerinden yararlanarak ortaya çıkardığı görsellerle ortalığı kasıp kavuruyor.

Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya üreticisi yapay zekanın nimetlerinden yararlanarak ortaya çıkardığı görsellerle ortalığı kasıp kavuruyor.

TikTok kullanıcısı daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sırma saçlarını kaybettirip kelleştirdiği kareleri paylaşmıştı.

TikTok kullanıcısı daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sırma saçlarını kaybettirip kelleştirdiği kareleri paylaşmıştı.

Görenleri hayrete düşüren o görüntüleri de burada paylaşmıştık 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Üretici bu sefer de karşımıza yepyeni bir projeyle çıktı. Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular paralel evrende balık etli hale geldi. İlk isim Fahriye Evcen 👇

Üretici bu sefer de karşımıza yepyeni bir projeyle çıktı. Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular paralel evrende balık etli hale geldi. İlk isim Fahriye Evcen 👇

Afra Saraçoğlu 👇

Afra Saraçoğlu 👇

Beren Saat 👇

Beren Saat 👇

Serenay Sarıkaya 👇

Serenay Sarıkaya 👇

Hande Erçel 👇

Hande Erçel 👇

Peki siz artık sıfır beden olmayan ünlülerin tombiş halleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kilo almak yakışmış mı?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?