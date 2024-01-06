Ünlü Kadınlar Sıkı Sıkıya Takip Ettikleri Diyeti Paralel Evrende Bozup Şişmanlasaydı Nasıl Olurdu?
Ünlü Kadınlar Sıkı Sıkıya Takip Ettikleri Diyeti Paralel Evrende Bozup Şişmanlasaydı Nasıl Olurdu?
Instagram'da @vayaivay adlı bir kullanıcı yapay zekayı kullanarak çok keyifli bir işe imza attı. Sıfır bedenleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan kadın ünlülerin paralel evrendeki kilolu halleri görenleri şaşkına çevirdi. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yapay zeka artık tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hayal bile edemediğimiz görüntüler sanki gerçekmiş gibi bizlere sunuluyor.
Eminim denk gelmişsinizdir; birçok ünlü şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı yapay zeka çalışmaları oldukça beğeniliyor.
Ayıla bayıla takip ettiğimiz AI projeleri akılımızı başımızdan almaya devam ediyor. "Daha ne olabilir?" dediğimiz her an bir kez daha şaşırıyoruz.
Vay Ai Vay adlı bir sosyal medya üreticisi yapay zekanın nimetlerinden yararlanarak ortaya çıkardığı görsellerle ortalığı kasıp kavuruyor.
TikTok kullanıcısı daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sırma saçlarını kaybettirip kelleştirdiği kareleri paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üretici bu sefer de karşımıza yepyeni bir projeyle çıktı. Diyetlerine sıkı sıkıya bağlı, birbirinden güzel oyuncular paralel evrende balık etli hale geldi. İlk isim Fahriye Evcen 👇
Afra Saraçoğlu 👇
Beren Saat 👇
Serenay Sarıkaya 👇
Hande Erçel 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda