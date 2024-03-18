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Ünlü İsimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünü Kutladıkları Paylaşımlar Geldi!

Ünlü İsimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünü Kutladıkları Paylaşımlar Geldi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 13:38

Sanat camiasının ünlü isimleri,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk askerinin destanlaşarak işgal güçlerini boğazın girişinde durdurduğu tarihi günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de saygıyla andılar.

Gelin ünlülerin paylaşımlarına birlikte bakalım. 👇

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1. Yılmaz Erdoğan

1. Yılmaz Erdoğan

2. Filiz Akın

2. Filiz Akın

3. İbrahim Büyükak

3. İbrahim Büyükak

4. Kenan Doğulu

4. Kenan Doğulu

5. Ali Sunal

5. Ali Sunal
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6. Bade İşçil

6. Bade İşçil

7. Muazzez Ersoy

7. Muazzez Ersoy

8. Mert Fırat

8. Mert Fırat

9. Sinan Akçıl

9. Sinan Akçıl

10. Tanyeli

10. Tanyeli
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11. Ezgi Şenler

11. Ezgi Şenler

12. Demet Şener

12. Demet Şener

13. Tuğba Özerk

13. Tuğba Özerk

14. Hakan Peker

14. Hakan Peker

15. Özge Ulusoy

15. Özge Ulusoy
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16. Deniz Seki

16. Deniz Seki

17. Tan Sağtürk

17. Tan Sağtürk

18. Ebru Gündeş

18. Ebru Gündeş

19. Nergis Kumbasar

19. Nergis Kumbasar

20. Yonca Evcimik

20. Yonca Evcimik
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21. Cemal Hünal

21. Cemal Hünal

22. Aslıhan Malbora

22. Aslıhan Malbora

23. Nur Sürer

23. Nur Sürer

24. Demet Akalın

24. Demet Akalın

25. Yaşar İpek

25. Yaşar İpek
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26. Feyyaz Şerifoğlu

26. Feyyaz Şerifoğlu

27. Tülin Şahin

27. Tülin Şahin

28. Oğuzhan Koç

28. Oğuzhan Koç

29. Eser Yenenler

29. Eser Yenenler

30. Mustafa Ceceli

30. Mustafa Ceceli
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31. Aynur Aydın

31. Aynur Aydın

32. Bengü

32. Bengü

33. Safiye Soyman

33. Safiye Soyman

34. Ezgi Mola

34. Ezgi Mola

35. Sibel Can

35. Sibel Can
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36. Yeşim Salkım

36. Yeşim Salkım

37. Mehmet Yalçınkaya

37. Mehmet Yalçınkaya

38. Emre Altuğ

38. Emre Altuğ

39. Yasemin Şefkatli

39. Yasemin Şefkatli

40. Bensu Soral

40. Bensu Soral
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41. Şevval Sam

41. Şevval Sam

42. Arda Turan

42. Arda Turan

43. Tuğçe Kandemir

43. Tuğçe Kandemir

44. Nebahat Çehre

44. Nebahat Çehre

45. Hakan Altun

45. Hakan Altun
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46. Müge Anlı

46. Müge Anlı

47. Sümeyye Aydoğan

47. Sümeyye Aydoğan

48. Selin Türkmen

48. Selin Türkmen

49. Yasemin Sakallıoğlu

49. Yasemin Sakallıoğlu

50. Sıla Türkoğlu

50. Sıla Türkoğlu
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51. Melis Döngel

51. Melis Döngel

52. Cüneyt Arkın

52. Cüneyt Arkın

53. Çağlar Ökten

53. Çağlar Ökten

54. Devrim Özkan

54. Devrim Özkan

55. Bülent Ersoy

55. Bülent Ersoy
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56. Cemal Can Canseven

56. Cemal Can Canseven

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ömer

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyoruz….

rcpbyrm

kurşunların havada çarpıştığı, metrekareye 6 bin merminin düştüğü, savaş içinde barışın yeşerdiği yerdir çanakkale. bir destandır çanakkale...

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