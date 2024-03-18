Ünlü İsimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünü Kutladıkları Paylaşımlar Geldi!
Ünlü İsimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünü Kutladıkları Paylaşımlar Geldi!
Sanat camiasının ünlü isimleri,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk askerinin destanlaşarak işgal güçlerini boğazın girişinde durdurduğu tarihi günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de saygıyla andılar.
Gelin ünlülerin paylaşımlarına birlikte bakalım. 👇
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1. Yılmaz Erdoğan
2. Filiz Akın
3. İbrahim Büyükak
4. Kenan Doğulu
5. Ali Sunal
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6. Bade İşçil
7. Muazzez Ersoy
8. Mert Fırat
9. Sinan Akçıl
10. Tanyeli
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11. Ezgi Şenler
12. Demet Şener
13. Tuğba Özerk
14. Hakan Peker
15. Özge Ulusoy
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16. Deniz Seki
17. Tan Sağtürk
18. Ebru Gündeş
19. Nergis Kumbasar
20. Yonca Evcimik
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21. Cemal Hünal
22. Aslıhan Malbora
23. Nur Sürer
24. Demet Akalın
25. Yaşar İpek
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26. Feyyaz Şerifoğlu
27. Tülin Şahin
28. Oğuzhan Koç
29. Eser Yenenler
30. Mustafa Ceceli
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31. Aynur Aydın
32. Bengü
33. Safiye Soyman
34. Ezgi Mola
35. Sibel Can
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36. Yeşim Salkım
37. Mehmet Yalçınkaya
38. Emre Altuğ
39. Yasemin Şefkatli
40. Bensu Soral
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41. Şevval Sam
42. Arda Turan
43. Tuğçe Kandemir
44. Nebahat Çehre
45. Hakan Altun
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46. Müge Anlı
47. Sümeyye Aydoğan
48. Selin Türkmen
49. Yasemin Sakallıoğlu
50. Sıla Türkoğlu
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51. Melis Döngel
52. Cüneyt Arkın
53. Çağlar Ökten
54. Devrim Özkan
55. Bülent Ersoy
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56. Cemal Can Canseven
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahraman şehitlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyoruz….
kurşunların havada çarpıştığı, metrekareye 6 bin merminin düştüğü, savaş içinde barışın yeşerdiği yerdir çanakkale. bir destandır çanakkale...
Kardes sen bu hikayeyi akkoyunlulara anlatamazsin.Onlar Gazi Mustafa Kemali bilmezler .Onlar ata binmeyi beceremeyip attan düsen Reisi Gazi olarak bilirler..... Devamını Gör
Tony ve Nathan soysuzları, içeriğe iyi bakın len, bakarken de kudurun amk vatansızları. Duydum ki şeyhiniz babanızın kendisine yeterince ilgi alaka göstermed... Devamını Gör