Ünlü İsimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümünü Kutladıkları Paylaşımlar Geldi!

Sanat camiasının ünlü isimleri,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk askerinin destanlaşarak işgal güçlerini boğazın girişinde durdurduğu tarihi günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de saygıyla andılar.

Gelin ünlülerin paylaşımlarına birlikte bakalım. 👇