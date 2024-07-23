Ünlü Gezgin, Ucuzluğuyla Bildiğimiz Karadağ'ın Fiyat Karşılaştırmasıyla Şaşırttı!
Ünlü Gezgin, Ucuzluğuyla Bildiğimiz Karadağ'ın Fiyat Karşılaştırmasıyla Şaşırttı!
Son zamanlarda özellikle tatil beldelerinde fiyatların artış göstermesiyle, vatandaşlarımız yurt dışına, Yunan Adaları'na rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca sosyal medyada birbirinden farklı adisyonlar gördük. Bu de şaşırtıcı bir adisyon, Kosova'dan geldi.
Gezgin YouTuber Fatih Koparan, Kosova ve Karadağ'da gördüğü fiyatları paylaştı.
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Herhangi bir sosyal medya hesabınıza açtığınızda, canınızı sıkan bir fişe denk gelmeniz an meselesi.
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Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar, alıp başını giderken bu kez de Kosova'dan bir paylaşım geldi. Ünlü gezgin ve YouTuber Fatih Koparan, Kosova gezisinden bir paylaşım yaptı.
Bir porsiyon börek ve ayranın fiyatı 1.90 euro, yani yaklaşık 70 TL. Karadağ'da ise 50 gram ketçap, 1.50 euro!
Farklı bir mekanda ise börek ve ayran 1.80 euro.
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