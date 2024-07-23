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Ünlü Gezgin, Ucuzluğuyla Bildiğimiz Karadağ'ın Fiyat Karşılaştırmasıyla Şaşırttı!

Ünlü Gezgin, Ucuzluğuyla Bildiğimiz Karadağ'ın Fiyat Karşılaştırmasıyla Şaşırttı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.07.2024 - 14:38

Son zamanlarda özellikle tatil beldelerinde fiyatların artış göstermesiyle, vatandaşlarımız yurt dışına, Yunan Adaları'na rağbet göstermeye başladı. Hal böyle olunca sosyal medyada birbirinden farklı adisyonlar gördük. Bu de şaşırtıcı bir adisyon, Kosova'dan geldi.

Gezgin YouTuber Fatih Koparan, Kosova ve Karadağ'da gördüğü fiyatları paylaştı.

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Herhangi bir sosyal medya hesabınıza açtığınızda, canınızı sıkan bir fişe denk gelmeniz an meselesi.

Herhangi bir sosyal medya hesabınıza açtığınızda, canınızı sıkan bir fişe denk gelmeniz an meselesi.

Restoranlar, kafeler, mekanlar...Artık ülkemizde dışarıda bir yemek yemek birçok kişi için lüks oldu. Tatil sezonun da açılmasıyla, tatil beldelerindeki fiyatlara vatandaşlardan tepki yükseldi.

Kapıda vize kolaylığı sayesinde, pek çok kişi Yunanistan'ı tercih etmeye başladı.

Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar, alıp başını giderken bu kez de Kosova'dan bir paylaşım geldi. Ünlü gezgin ve YouTuber Fatih Koparan, Kosova gezisinden bir paylaşım yaptı.

Yunanistan'dan paylaşılan adisyonlar, alıp başını giderken bu kez de Kosova'dan bir paylaşım geldi. Ünlü gezgin ve YouTuber Fatih Koparan, Kosova gezisinden bir paylaşım yaptı.

Dünyanın dört bir tarafını gezen Fatih Koparan, son olarak Kosova'yı ziyaret etti. Kosova'dan da bir adisyon paylaşmayı da ihmal etmedi.

Bir porsiyon börek ve ayranın fiyatı 1.90 euro, yani yaklaşık 70 TL. Karadağ'da ise 50 gram ketçap, 1.50 euro!

Bir porsiyon börek ve ayranın fiyatı 1.90 euro, yani yaklaşık 70 TL. Karadağ'da ise 50 gram ketçap, 1.50 euro!
twitter.com

Farklı bir mekanda ise börek ve ayran 1.80 euro.

Farklı bir mekanda ise börek ve ayran 1.80 euro.
twitter.com

Koparan, Kosova'da fiyatların çok az fark ettiği detayını da ekliyor.

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