Faizde Para Tutanlar Dikkat: Deutschebank'tan Faizlerin Düşüşü İçin Tarih Geldi!
Faizde Para Tutanlar Dikkat: Deutschebank'tan Faizlerin Düşüşü İçin Tarih Geldi!
Uluslararası yatırım bankası Deutschebank, Türkiye'de faizlerdeki düşüş için kasım ve aralık aylarını işaret etti.
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Uluslararası yatırım bankası Deutschebank, Türkiye için yeni makro notlarını açıkladı. Bu yılın son iki ayına kadar Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de tutacağı tahmininde bulunan Deutschebank, kasım ve aralıkta ise peş peşe iki faiz indirimi beklediğini duyurdu.
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Deutsche Bank Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska imzasını taşıyan notta şu ifadeler yer aldı: "Yılın son iki ayında 250'şer baz puanlık indirimlerle 2024 yılı sonunda politika faizinin yüzde 45'e düşeceğini öngörüyoruz."
Deutschebank, gelecek yılın sonu için faiz beklentisini ise yüzde 25 olarak verdi. Notta ilgili bölümde şu açıklama yapıldı: 👇
"Enflasyondaki düşüşün devam etmesi ve tüketici enflasyonunun 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine gerilemesi ile birlikte 2025 yılında kademeli ancak kalıcı bir gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. Politika faizi tahminimiz gelecek yılın sonunda yüzde 25'tir."
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