Ünlü Filmin Setini Çölün Ortasında Kaderine Terk Ettiler
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Mos Espa, filmde Anakin Skywalker'ın çocukluğunun geçtiği Tatooine gezegenindeki kasabayı canlandırıyordu.
Sete doğru ilerleyen kumul, Mars'takilerden yaklaşık 10 kat hızlı hareket ediyor.
Tunus, 2014'te başlattığı kampanyayla setin çevresinden 12 günde 8 bin metreküp kum temizledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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