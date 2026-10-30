Ünlü Filmin Setini Çölün Ortasında Kaderine Terk Ettiler

Barkan adı verilen hilal biçimli kumul, yılda yaklaşık 15 metre ilerliyor. Bilim insanları bir süredir seti uzaydan izliyor ve Dünya'daki kumulların hızını Mars'taki ve Satürn'ün uydusu Titan'daki kumullarla karşılaştırmak için referans noktası olarak kullanıyor.

2013'te turistlerin çektiği fotoğraflar, kumulun ön kenarının Mos Espa'nın en dıştaki yapılarına ulaştığını gösterdi. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Ralph Lorenz'e göre bu kumul sete çarpıp dağılsa bile arkasından daha büyük ve daha yavaş bir barkan geliyor. Serinin 1977'deki ilk filmi için kurulan küçük bir set ise onlarca yıl önce kumulların altında kalmıştı.