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Ünlü Filmin Setini Çölün Ortasında Kaderine Terk Ettiler

Ünlü Filmin Setini Çölün Ortasında Kaderine Terk Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:34 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 13:35
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Star Wars: Bölüm I için 1990'larda Tunus çölünde kurulan Mos Espa seti, çekimlerden sonra yerinde bırakıldı. Bilim insanlarının uydu görüntüleriyle izlediği hilal biçimli bir kumul, yıllar içinde setin kenarındaki yapılara ulaştı.

İşte detaylar...

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mos Espa, filmde Anakin Skywalker'ın çocukluğunun geçtiği Tatooine gezegenindeki kasabayı canlandırıyordu.

Mos Espa, filmde Anakin Skywalker'ın çocukluğunun geçtiği Tatooine gezegenindeki kasabayı canlandırıyordu.

Set, güney Tunus'taki Ong Jmel bölgesinde kuruldu ve 1997'de Bölüm I: Gizli Tehlike'nin çekimlerinde kullanıldı. Anakin Skywalker, serinin ilerleyen filmlerinde Darth Vader'a dönüşen karakter.

Çekimler bittikten sonra set yerinde kaldı ve önemli bir turizm noktasına dönüştü. Her yıl binlerce hayran, yakındaki Tozeur vahasından geçerek Darth Vader'ın çocukluk evini görmeye geliyor.

Sete doğru ilerleyen kumul, Mars'takilerden yaklaşık 10 kat hızlı hareket ediyor.

Sete doğru ilerleyen kumul, Mars'takilerden yaklaşık 10 kat hızlı hareket ediyor.

Barkan adı verilen hilal biçimli kumul, yılda yaklaşık 15 metre ilerliyor. Bilim insanları bir süredir seti uzaydan izliyor ve Dünya'daki kumulların hızını Mars'taki ve Satürn'ün uydusu Titan'daki kumullarla karşılaştırmak için referans noktası olarak kullanıyor.

2013'te turistlerin çektiği fotoğraflar, kumulun ön kenarının Mos Espa'nın en dıştaki yapılarına ulaştığını gösterdi. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Ralph Lorenz'e göre bu kumul sete çarpıp dağılsa bile arkasından daha büyük ve daha yavaş bir barkan geliyor. Serinin 1977'deki ilk filmi için kurulan küçük bir set ise onlarca yıl önce kumulların altında kalmıştı.

Tunus, 2014'te başlattığı kampanyayla setin çevresinden 12 günde 8 bin metreküp kum temizledi.

Tunus, 2014'te başlattığı kampanyayla setin çevresinden 12 günde 8 bin metreküp kum temizledi.

Turizm Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlar, 'Save Mos Espa' (Mos Espa'yı Kurtar) adıyla 300 bin Tunus dinarı toplamayı hedefledi. Devlet projeye 160 bin dinar ayırdı, kalanı için internetten bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanyada yer alan turizm kuruluşlarından Nabil Gasmi, kumullardan birinin setin yüzde 10'unu çoktan gömdüğünü ve bazı yapıların yıkıldığını söyledi. Bakanlık yetkilisi Fahmi Houki ise kumullar sürekli hareket ettiği için temizliğin geçici olduğunu, seti 8 ila 10 yıl daha koruyacağını açıkladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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