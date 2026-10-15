Çölün Altında Saklanan Hazineyi Bulması İçin Yaptılar: Tek Başına Saatlerce Geziyor

Prototipin saha testinde ham kumdan ortalama yüzde 0,46 oranında manyetik malzeme topladığı belirtiliyor. Toplanan malzemenin ortalama toplam demir içeriği ise yaklaşık yüzde 28 olarak ölçüldü. Başka bir deyişle, yaklaşık 100 kilogram kumdan 460 gram manyetik malzeme elde edildi.

Yaklaşık 337 bin kilometrekarelik devasa yüzölçümüyle Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan, bu teknolojinin ticari ölçekte hayata geçirilmesiyle birlikte kaderini baştan yazabilir. Prototip henüz rüştünü ispatlama aşamasında olsa da, başarılı olması halinde bu uçsuz bucaksız kum denizi ülkenin en stratejik demir rezervlerinden birine dönüşebilir.