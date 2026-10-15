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Çölün Altında Saklanan Hazineyi Bulması İçin Yaptılar: Tek Başına Saatlerce Geziyor

Çölün Altında Saklanan Hazineyi Bulması İçin Yaptılar: Tek Başına Saatlerce Geziyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 21:25
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Çin'deki Tarim Üniversitesi'nden araştırmacılar, Taklamakan Çölü'nün kumlarından demirli malzeme ayıklayan, kendi kendine ilerleyen paletli bir robot geliştirdi. Robot, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kum tepelerinde sahada test edildi. Çalışma, Almanya büyüklüğündeki çölün kumunun gelecekte bir demir kaynağı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. İstenilen sonuçlara ulaşılırsa, çöl ülkenin en büyük servetlerinden biri olacak.

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Kaynak: South China Morning Post

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Paletli robot, nadir toprak mıknatıslarıyla kuru manyetik ayrıştırma yaparak kumdaki demirli malzemeyi topluyor.

Paletli robot, nadir toprak mıknatıslarıyla kuru manyetik ayrıştırma yaparak kumdaki demirli malzemeyi topluyor.

South China Morning Post'un aktardığına göre geliştirilen cihaz, kum tepelerinin üzerinde ilerlerken nadir toprak mıknatıslarıyla kumdaki ferromanyetik malzemeyi ayırıyor. Yöntem, kuru manyetik ayrıştırma olarak tanımlanıyor. Gazete, bu görüntüyü Frank Herbert'ın Dune romanındaki baharat çıkaran hareketli fabrikalara benzetiyor.

Çalışma, 8 Ekim'de Çin'de yayımlanan Metal Mine dergisinde yer aldı. Araştırmacılar, Taklamakan'ın çok miktarda ferromanyetik malzeme barındırdığını belirtiyor. Önceki araştırmalar, çöl kumunun yaklaşık yüzde 6 oranında demir içerdiğini tahmin ediyordu.

Saha testinde ham kumun ortalama yüzde 0,46'sı mıknatıslı malzeme olarak ayrıştırıldı.

Saha testinde ham kumun ortalama yüzde 0,46'sı mıknatıslı malzeme olarak ayrıştırıldı.

Prototipin saha testinde ham kumdan ortalama yüzde 0,46 oranında manyetik malzeme topladığı belirtiliyor. Toplanan malzemenin ortalama toplam demir içeriği ise yaklaşık yüzde 28 olarak ölçüldü. Başka bir deyişle, yaklaşık 100 kilogram kumdan 460 gram manyetik malzeme elde edildi.

Yaklaşık 337 bin kilometrekarelik devasa yüzölçümüyle Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan, bu teknolojinin ticari ölçekte hayata geçirilmesiyle birlikte kaderini baştan yazabilir. Prototip henüz rüştünü ispatlama aşamasında olsa da, başarılı olması halinde bu uçsuz bucaksız kum denizi ülkenin en stratejik demir rezervlerinden birine dönüşebilir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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