Çölün Altında Saklanan Hazineyi Bulması İçin Yaptılar: Tek Başına Saatlerce Geziyor
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Çin'deki Tarim Üniversitesi'nden araştırmacılar, Taklamakan Çölü'nün kumlarından demirli malzeme ayıklayan, kendi kendine ilerleyen paletli bir robot geliştirdi. Robot, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kum tepelerinde sahada test edildi. Çalışma, Almanya büyüklüğündeki çölün kumunun gelecekte bir demir kaynağı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. İstenilen sonuçlara ulaşılırsa, çöl ülkenin en büyük servetlerinden biri olacak.
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Kaynak: South China Morning Post
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Paletli robot, nadir toprak mıknatıslarıyla kuru manyetik ayrıştırma yaparak kumdaki demirli malzemeyi topluyor.
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Saha testinde ham kumun ortalama yüzde 0,46'sı mıknatıslı malzeme olarak ayrıştırıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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