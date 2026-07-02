Star Wars: Galaktik Cumhuriyet Neden ve Nasıl Otoriterleşti?

Lucas bu kusursuz cinayetin planını kendi kafasından uydurmadı. Tarihin en ünlü cinayetinden çaldı. O isimlere bir daha bakın. Senato, Şansölye, Valorum, Palpatine. Yarı Latince, hepsi eski Roma’nın kulağınıza fısıldadığı isimler. Naboo’nun mermer sütunları neredeyse imparatorluk Roma’sının ta kendisi. Çünkü Lucas bir demokrasinin nasıl çürüdüğünü merak edince doğruca tarihin en büyük çöküşüne gitti ve orada bir soruya odaklandı. Romalılar Sezar’ı hançerleyip öldürdükten sonra, neden dönüp koca cumhuriyeti onun yeğenine altın tepside sundular?

Çünkü Roma da bir gecede düşmedi. Yüzyıllarca ayakta kalmış dev bir yapıydı ve onu yıkan şey kapıdaki barbarlar değil, içerideki çürümeydi. Savaş, kriz, panik. Her krizde aynı reçeteye sarıldılar. Bir adama, sadece bu seferlik, sadece tehlike geçene kadar olağanüstü yetki. Roma hukukunda diktatör bir küfür değildi, altı aylığına tam yetki verilen meşru bir makamdı. Anlaşma buydu. Fırtına dinince yetki geri alınacaktı. Ama önce Sulla geldi, ardından Sezar geldi ve herkes acı gerçeği öğrendi. O koltuğa bir kez oturanın oradan ancak ölüsü çıkıyordu. Şimdi bu dersi aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü binlerce yıl sonra, çok uzak bir galakside, aynı tuzak bir kez daha kurulacak. Hem de gözlerimizin önünde.

Tarihçilerin Roma için sorduğu soru, siyaset biliminin bugün demokratik gerileme (democratic backsliding) dediği şeyin ta kendisi. Rejimler bir darbeyle değil, kendi kurumlarının yavaş yavaş içinin boşaltılmasıyla ölür. Lucas’ın Cumhuriyet’i de Roma gibi, kendi anayasal araçlarıyla intihar eder.