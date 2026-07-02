Star Wars: Galaktik Cumhuriyet Neden ve Nasıl Otoriterleşti?
Baba, Kara Şövalye, James Bond derken epik yolculuğumuz galaksinin en uzak köşesine ulaştı. Ama bu hafta lazer kılıçlarını, uzay gemilerini, o tanıdık açılış müziğini bir kenara bırakın. Çünkü size bir cinayetin nasıl işlendiğini, adım adım, kendi gözlerinizle göstereceğim. Kurban, binlerce yıllık bir cumhuriyet. Katil ise dışarıdan gelen bir canavar değil. Bizzat cumhuriyetin kendisi. Ve işin tüyler ürperten yanı şu. Bu cinayet işlenirken tek bir kanun bile çiğnenmiyor.
Çünkü asıl mesele cumhuriyetin ölüp ölmediği değil. Onu öldürmek için kimsenin tek bir kanunu bile çiğnememiş olması. Tek bir kurşun atılmadı, tek bir tank yürümedi. Bir adam koca bir demokrasiyi, o demokrasinin kendi kuralları içinde, sabırla ve gülümseyerek ele geçirdi. George Lucas bütün serisini işte bu sorunun üzerine kurdu. Demokrasiler nasıl diktatörlüğe dönüşür? Verdiği cevap kısa ve ürperticiydi. Demokrasiler devrilmez. Teslim edilir. Şimdi gözlerinizi dört açın, çünkü bu teslimiyetin nasıl adım adım örüldüğünü baştan sona izleyeceğiz.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Roma’dan ödünç alınmış bir çöküş
Her şey bir krizle başlar
Bitaraf olan bertaraf olur
Alkışlar arasında
Peki sonra ne oldu?
Son söz
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