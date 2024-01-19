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Ünlü Astrolog Öner Döşer'in Dolunayın Deprem Riski Taşıdığına Dair Korkutan Uyarıları!

Ünlü Astrolog Öner Döşer'in Dolunayın Deprem Riski Taşıdığına Dair Korkutan Uyarıları!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 15:37

Ünlü astrolog Öner Döşer, 2024'ün ilk ayını uğurlarken yaşanacak dolunayın tehlikeli olduğunu söyledi. Döşer, deprem riskine karşı uyardı.

Kaynak: https://www.onerdoser.com/blog/22-oca...
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Sık sık öngörüleri ile gündem olan ünlü astrolog Öner Döşer'den bu kez deprem uyarısı geldi.

Sık sık öngörüleri ile gündem olan ünlü astrolog Öner Döşer'den bu kez deprem uyarısı geldi.

Astrolog, YouTube'a çektiği bir video üzerinden günler öncesinde deprem riski taşıyan tarihleri işaret etti.

Astrolog, YouTube'a çektiği bir video üzerinden günler öncesinde deprem riski taşıyan tarihleri işaret etti.

25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek dolunay için önlem alınmalı, diyen Döşer, Twitter (X) üzerinden de takipçilerini uyardı.

25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek dolunay için önlem alınmalı, diyen Döşer, Twitter (X) üzerinden de takipçilerini uyardı.

Döşer, "25 Ocak’ta 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek bu dolunay, bundan yaklaşık üç ay kadar önce, 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ay tutulması derecesini dik açıyla tetiklemektedir. Dolayısıyla, 28 Ekim tutulmasının vaat ettiği bazı stresli olayları ortaya çıkartıcı bir rol oynayabilir"

Döşer, "25 Ocak’ta 5 derece Aslan burcunda gerçekleşecek bu dolunay, bundan yaklaşık üç ay kadar önce, 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ay tutulması derecesini dik açıyla tetiklemektedir. Dolayısıyla, 28 Ekim tutulmasının vaat ettiği bazı stresli olayları ortaya çıkartıcı bir rol oynayabilir"

Bu tehlikeli konuların başında 'deprem' geldiğini söyleyen Döşer, "Dolunay 6 Şubat'ta yaşanan Maraş çevresini etkileyen depremler gibi bir tetiklenmeye neden olacak" dedi.

Bu tehlikeli konuların başında 'deprem' geldiğini söyleyen Döşer, "Dolunay 6 Şubat'ta yaşanan Maraş çevresini etkileyen depremler gibi bir tetiklenmeye neden olacak" dedi.
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Döşer, "Jeodezik haritada 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek dolunayın ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge Ege denizi civarına denk düşmektedir. Dolayısıyla bu bölge sismik aktivite açısından dikkat çekebilir" diye ekledi.

Döşer, "Jeodezik haritada 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek dolunayın ufuk düzlemiyle çakıştığı bölge Ege denizi civarına denk düşmektedir. Dolayısıyla bu bölge sismik aktivite açısından dikkat çekebilir" diye ekledi.

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twitter.com

İşte o video:

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