Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş'un Aylar Önce İstanbul Üniversitesi İçin Yazdıkları Yeniden Gündem Oldu!
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş'un Aylar Önce İstanbul Üniversitesi İçin Yazdıkları Yeniden Gündem Oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündeme bomba gibi düştü. Karar sonrası tepkiler art arda gelirken, ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un İstanbul Üniversitesi hakkında aylar önceki öngörüsü yeniden gündem oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.
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Karara gelen tepkilerin yanı sıra, ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un aylar önce İstanbul Üniversitesi'yle ilgili yazdıkları yeniden gündem oldu.
İstanbul Üniversitesi'nin zor günlerin beklediğini belirten Can Aydoğmuş'un bu öngörüsüne pek çok yorum yapıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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