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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş'un Aylar Önce İstanbul Üniversitesi İçin Yazdıkları Yeniden Gündem Oldu!

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş'un Aylar Önce İstanbul Üniversitesi İçin Yazdıkları Yeniden Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.03.2025 - 20:47

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündeme bomba gibi düştü. Karar sonrası tepkiler art arda gelirken, ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un İstanbul Üniversitesi hakkında aylar önceki öngörüsü yeniden gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi tarafından 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle verilen iptal kararında, İmamoğlu'nun yanı sıra 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28'inin diplomaları da iptal edildi. Karar tepkiyle karşılandı.

Ekrem İmamoğlu ilk açıklamayı X hesabı üzerinden yaptı.

Ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayın açan İmamoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karara gelen tepkilerin yanı sıra, ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un aylar önce İstanbul Üniversitesi'yle ilgili yazdıkları yeniden gündem oldu.

Karara gelen tepkilerin yanı sıra, ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un aylar önce İstanbul Üniversitesi'yle ilgili yazdıkları yeniden gündem oldu.

Aydoğmuş, geçtiğimiz haftalarda astroloji öngörüsü olarak cumhurbaşkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını açıklamıştı. Diploma iptali kararı bozulmazsa İmamoğlu aday olamayacak. Ancak Can Aydoğmuş, aralık ayında yaptığı paylaşımla İstanbul Üniversitesi hakkında da öngörüsünü paylaşmış!

İstanbul Üniversitesi'nin zor günlerin beklediğini belirten Can Aydoğmuş'un bu öngörüsüne pek çok yorum yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nin zor günlerin beklediğini belirten Can Aydoğmuş'un bu öngörüsüne pek çok yorum yapıldı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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