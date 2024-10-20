Umutsuz Bir Romantiğin Aşk Mektupları Tadında 15 Şarkı
Umutsuz Bir Romantiğin Aşk Mektupları Tadında 15 Şarkı
Aşık olmak çok güzel bir duygu olsa bile eğer karşılığını alamazsanız bir kabusa dönüşebilir ve aşkınızı haykıracak başka yollar arayabilirsiniz mesela mektup yazmak gibi... Tıpkı mektuplar kadar duygulu şarkılara aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz...
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1. Riptide
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2. From Eden
3. Say You Won't Let Go
4. Perfect
5. A Thousand Years
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6. Sweet Creature
7. All of Me
8. Adore You
9. Night Changes
10. Kiss Me
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