Umutsuz Bir Romantiğin Aşk Mektupları Tadında 15 Şarkı

Aşık olmak çok güzel bir duygu olsa bile eğer karşılığını alamazsanız bir kabusa dönüşebilir ve aşkınızı haykıracak başka yollar arayabilirsiniz mesela mektup yazmak gibi... Tıpkı mektuplar kadar duygulu şarkılara aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz...