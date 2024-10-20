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Umutsuz Bir Romantiğin Aşk Mektupları Tadında 15 Şarkı

etiket Umutsuz Bir Romantiğin Aşk Mektupları Tadında 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 18:16

Aşık olmak çok güzel bir duygu olsa bile eğer karşılığını alamazsanız bir kabusa dönüşebilir ve aşkınızı haykıracak başka yollar arayabilirsiniz mesela mektup yazmak gibi... Tıpkı mektuplar kadar duygulu şarkılara aşağı kaydırarak ulaşabilirsiniz...

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1. Riptide

2. From Eden

3. Say You Won't Let Go

4. Perfect

5. A Thousand Years

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6. Sweet Creature

7. All of Me

8. Adore You

9. Night Changes

10. Kiss Me

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11. Ophelia

12. Never Be Alone

13. Can I Be Him

14. Those Eyes

15. Sunroof

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