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Ümit Kocasakal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Ümit Kocasakal Kimdir?

Ümit Kocasakal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Ümit Kocasakal Kimdir?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 18:22
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminin ardından gözler yeni başkana çevrildi. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Kocasakal hangi lise ve üniversiteden mezun oldu, akademik kariyeri nerede şekillendi? Daha önce İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı mı ve bu seçimde hangi adaylarla yarıştı?

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İstanbul Barosu seçimini kim kazandı?

İstanbul Barosu seçimini kim kazandı?

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında oy verme işlemi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı ve sandıklar saat 17.00'de kapandı. Yaklaşık 68 bin avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde başkanlık için Ümit Kocasakal, mevcut Başkan İbrahim Özden Kaboğlu, Hasan Kılıç, Osman Korkut Kanadoğlu, Arife Gökkaya Dinç, Atakan Adem Selanik, Salih Uçar, Metin Üraçin ve Gülbeyaz Karadeniz yarıştı. Seçimi kazanan Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanı olarak 10 yıl sonra bu göreve geri döndü.

Kocasakal hangi lise ve üniversiteden mezun oldu?

Kocasakal hangi lise ve üniversiteden mezun oldu?

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal 11 Mayıs 1966'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi ve 60 yaşında. Doğum yeri Köln olan Kocasakal'ın eğitim hayatı ve kariyeri Türkiye'de, özellikle İstanbul'da şekillendi.

Kocasakal 1977'de başladığı Galatasaray Lisesi'ni 1986'da bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçen Kocasakal, 1990'da bu fakülteden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan Kocasakal, 2000'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde para aklama konulu teziyle doktorasını tamamladı.

Ümit Kocasakal'ın mesleği ve akademik kariyeri nedir?

Ümit Kocasakal'ın mesleği ve akademik kariyeri nedir?

Ceza hukuku profesörü Ümit Kocasakal, akademik kariyerine 1995'te Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanında çalışarak profesör olan Kocasakal, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu hukuku bölümünün başkanlığını da üstlendi. Ceza Hukuku I ve II, Ceza Hukuku Özel Hükümler ve Ekonomik Suçlar gibi dersler verdi.

Daha önce de baro başkanlığı yaptı mı?

Daha önce de baro başkanlığı yaptı mı?

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ilk kez Kasım 2010'da baro başkanlığına seçildi, 2012 ve 2014'te yapılan seçimlerde de yeniden bu göreve getirildi. Böylece 2010 ile 2016 arasında üç dönem boyunca İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı. 2016'da yeniden aday olmayan Kocasakal'ın yerine Ekim 2016'da Mehmet Durakoğlu seçildi. Kocasakal 10 yıl aradan sonra bu yıl yeniden başkan adayı oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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