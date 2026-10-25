Ümit Kocasakal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Ümit Kocasakal Kimdir?
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminin ardından gözler yeni başkana çevrildi. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Ümit Kocasakal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ümit Kocasakal hangi lise ve üniversiteden mezun oldu, akademik kariyeri nerede şekillendi? Daha önce İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı mı ve bu seçimde hangi adaylarla yarıştı?
İstanbul Barosu seçimini kim kazandı?
Kocasakal hangi lise ve üniversiteden mezun oldu?
Ümit Kocasakal'ın mesleği ve akademik kariyeri nedir?
Daha önce de baro başkanlığı yaptı mı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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