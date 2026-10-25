Ümit Kocasakal Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İstanbul Barosu'nun Yeni Başkanı Ümit Kocasakal Kimdir?

İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal ilk kez Kasım 2010'da baro başkanlığına seçildi, 2012 ve 2014'te yapılan seçimlerde de yeniden bu göreve getirildi. Böylece 2010 ile 2016 arasında üç dönem boyunca İstanbul Barosu Başkanlığı yaptı. 2016'da yeniden aday olmayan Kocasakal'ın yerine Ekim 2016'da Mehmet Durakoğlu seçildi. Kocasakal 10 yıl aradan sonra bu yıl yeniden başkan adayı oldu.