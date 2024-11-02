Ümit Gündeş Kimdir? Dizi Oyuncusu Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?
Ümit Gündeş Kimdir? Dizi Oyuncusu Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme damgasını vurdu. İhbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalan kişinin oyuncu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Peki, Ümit Gündeş kimdir? Oyunculuk yapan Ümit Gündeş tutuklandı mı? Neden tutuklandı?
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Ümit Gündeş Kimdir?
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Ümit Gündeş Tutuklandı mı?
Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?
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