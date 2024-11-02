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Ümit Gündeş Kimdir? Dizi Oyuncusu Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?

Ümit Gündeş Kimdir? Dizi Oyuncusu Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 12:11

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan hırsızlık olayı gündeme damgasını vurdu. İhbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalan kişinin oyuncu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. 

Peki, Ümit Gündeş kimdir? Oyunculuk yapan Ümit Gündeş tutuklandı mı? Neden tutuklandı?

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Ümit Gündeş Kimdir?

Ümit Gündeş Kimdir?

Dizi oyunculuğu yapan Ümit Gündeş, bir dönem Türk televizyonlarında çeşitli yapımlarda boy göstermiştir. Bilhassa tarihi karakterleri canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu, epey bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürmekteydi. Bu yüzden uzun zamandır bir dizide oynamıyordu.

Ümit Gündeş Tutuklandı mı?

Ümit Gündeş Tutuklandı mı?

Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenen Ümit Gündeş, dün akşam saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Çıkan haberlerde oyuncunun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?

Ümit Gündeş Neden Tutuklandı?

Ümit Gündeş'in tutuklanma sebebinin bir markette yaptığı hırsızlık suçu olduğu ifade edildi. Bir marketten 15 bin lira değerinde zeytinyağı çaldığı iddia edilen oyuncu, dün akşam yapılan operasyonla tutuklandı.

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