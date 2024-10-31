Pelin Yoru Kimdir? Hayatını Kaybeden Pelin Yoru Neden Öldü?

Kızım Nerede ve Alev Alev gibi dizilerde oyunculuk yapan ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti. Tiyatro ve televizyon başta olmak üzere birden fazla yapımda boy gösteren genç oyuncunun ölüm nedeni en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, Pelin Yoru kimdir, neden öldü ve hangi dizilerde oynadı?