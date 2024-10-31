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Pelin Yoru Kimdir? Hayatını Kaybeden Pelin Yoru Neden Öldü?

Pelin Yoru Kimdir? Hayatını Kaybeden Pelin Yoru Neden Öldü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 16:24

Kızım Nerede ve Alev Alev gibi dizilerde oyunculuk yapan ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti. Tiyatro ve televizyon başta olmak üzere birden fazla yapımda boy gösteren genç oyuncunun ölüm nedeni en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 

Peki, Pelin Yoru kimdir, neden öldü ve hangi dizilerde oynadı?

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Pelin Yoru Kimdir?

Pelin Yoru Kimdir?

Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

42 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat ettiği haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vefat haberiyle sevdiklerini yasa boğan oyuncunun cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Pelin Yoru Neden Öldü?

Pelin Yoru Neden Öldü?

Belli başlı yapımlarda aldığı rollerle beğeni toplayan Pelin Yoru henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı vefat etti. 42 yaşındaki oyuncunun ölümü sosyal medyada paylaşılırken ölüm nedeniyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Pelin Yoru Hangi Dizilerde Oynadı?

Pelin Yoru Hangi Dizilerde Oynadı?

Kariyeri boyunca televizyon ve tiyatroda boy gösteren Pelin Yoru; Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk ve Acar Kafadarlar gibi yapımlarda rol almıştı.

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