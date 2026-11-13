Audi'nin 1.001 Beygirlik Süper Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu

Motor1'in aktardığına göre Nuvolari'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 700 bin dolar. Bu rakama teslimat ücreti, vergiler ve opsiyonlar dahil değil.

Aynı altyapıyı paylaştığı Lamborghini Temerario ise ABD'de 400 bin doların altında bir fiyatla satılıyor. Yani Audi'nin süper otomobili, kardeş modelinin neredeyse iki katına mal oluyor. Nuvolari, V12 motorlu Lamborghini Revuelto'dan bile daha pahalı.

Dünya genelinde 499 adet üretilecek Nuvolari'nin yalnızca 182'si ABD'ye gidecek. Siparişler ise sınırlı bir süre için açık.