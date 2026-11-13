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Audi'nin 1.001 Beygirlik Süper Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu

Audi'nin 1.001 Beygirlik Süper Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 08:30
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Audi'nin tarihindeki en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili Nuvolari'nin ABD fiyatı açıklandı. Dünya genelinde yalnızca 499 adet üretilecek modelin 182'si ABD'ye gidecek.

Audi'nin R8'in ardından geliştirdiği otomobil, Lamborghini Temerario ile aynı altyapıyı paylaşıyor ama ondan hem daha güçlü hem de çok daha pahalı.

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Temerario'nun neredeyse iki katı fiyat

Temerario'nun neredeyse iki katı fiyat

Motor1'in aktardığına göre Nuvolari'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 700 bin dolar. Bu rakama teslimat ücreti, vergiler ve opsiyonlar dahil değil.

Aynı altyapıyı paylaştığı Lamborghini Temerario ise ABD'de 400 bin doların altında bir fiyatla satılıyor. Yani Audi'nin süper otomobili, kardeş modelinin neredeyse iki katına mal oluyor. Nuvolari, V12 motorlu Lamborghini Revuelto'dan bile daha pahalı.

Dünya genelinde 499 adet üretilecek Nuvolari'nin yalnızca 182'si ABD'ye gidecek. Siparişler ise sınırlı bir süre için açık.

V8 motor ve üç elektrik motoruyla 1.001 PS

V8 motor ve üç elektrik motoruyla 1.001 PS

Nuvolari'de 4.0 litrelik, çift turbolu bir V8 motor var. Lamborghini Temerario'dan gelen bu motor tek başına 800 PS güç üretiyor ve 10 bin devire kadar çıkabiliyor. Motora üç eksenel akılı elektrik motoru ve 7,3 kWh'lik bir batarya eşlik ediyor.

Audi'nin açıklamasına göre toplam sistem gücü 1.001 PS'ye, yani yaklaşık 987 beygire ulaşıyor. Audi, kesin değerlerin küçük değişiklikler gösterebileceğini belirtiyor. Bu güçle Nuvolari, markanın tarihindeki en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili.

Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2,6 saniyede çıkıyor, ABD ölçüsüyle 0'dan 60 mil hıza ise yaklaşık 2,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı saatte 350 kilometrenin üzerinde.

Formula 1'den ilham alan teknolojiler

Formula 1'den ilham alan teknolojiler

Audi, Nuvolari'de Formula 1'den ilham alan aktif aerodinamik ve dinamik enerji yönetimi sistemleri kullanıyor. Aktif aerodinamik parçalar yüksek hızda araca 400 kilograma kadar yere basma kuvveti sağlıyor.

Otomobilde dört yönlü ayarlanabilir süspansiyon ve yeni geliştirilen öngörülü quattro dört çeker sistemi bulunuyor. Sistem, sensörler ve gerçek zamanlı araç modellemesiyle yol tutuşu, direksiyon ve ivmelenme verilerini analiz ederek tork dağılımını, frenlemeyi ve aerodinamik dengeyi ayarlıyor.

Nuvolari için 50'den fazla parlak, 10'dan fazla mat dış renk ve 13 farklı fren kaliperi rengi sunuluyor. Kabinde 3 Dinamica kumaş, 33 deri renk seçeneği ve 13 farklı emniyet kemeri rengi bulunuyor. İsteyenler Audi Exclusive programıyla tamamen kişiye özel boya ve iç mekan da seçebiliyor.

Otomobil, Audi'nin sade yüzeylere ve temiz çizgilere dayanan yeni tasarım dilinin ilk seri üretim modeli. Adını 1930'larda Auto Union için yarışan efsanevi İtalyan pilot Tazio Nuvolari'den alıyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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