Audi'nin 1.001 Beygirlik Süper Otomobilinin Fiyatı Belli Oldu
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Audi'nin tarihindeki en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili Nuvolari'nin ABD fiyatı açıklandı. Dünya genelinde yalnızca 499 adet üretilecek modelin 182'si ABD'ye gidecek.
Audi'nin R8'in ardından geliştirdiği otomobil, Lamborghini Temerario ile aynı altyapıyı paylaşıyor ama ondan hem daha güçlü hem de çok daha pahalı.
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Temerario'nun neredeyse iki katı fiyat
V8 motor ve üç elektrik motoruyla 1.001 PS
Formula 1'den ilham alan teknolojiler
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