Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi En Pahalı 10 Türk Futbolcuyu Açıkladı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi En Pahalı 10 Türk Futbolcuyu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.10.2024 - 13:43

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi en pahalı 10 Türk oyuncuyu açıkladı. Listenin zirvesinde sürpriz yok, Arda Güler en tepede yer alıyor. İlk 10 içinde iki Süper Lig oyuncusu dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin verileriyle hazırlanan listede transfer değeri en yüksek on Türk futbolcu sıralandı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin verileriyle hazırlanan listede transfer değeri en yüksek on Türk futbolcu sıralandı.

Listenin en tepesinde Real Madrid forması giyen Arda Güler yer aldı. Arda Güler'in piyasa değeri 73.2 milyon Euro olarak belirlendi.

Listenin en tepesinde Real Madrid forması giyen Arda Güler yer aldı. Arda Güler'in piyasa değeri 73.2 milyon Euro olarak belirlendi.

İkinci sırada ise Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız yer alıyor. Kenan'ın piyasa değeri 62.6 milyon Euro oldu.

İkinci sırada ise Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız yer alıyor. Kenan'ın piyasa değeri 62.6 milyon Euro oldu.

Benfica'da Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu beşinci sırada 35.4 milyon Euro değerle yer aldı.

Benfica'da Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu beşinci sırada 35.4 milyon Euro değerle yer aldı.

Süper Lig'den iki isimden biri olan Semih Kılıçsoy, 27.6 milyon Euro değerle 7.sırada bulunuyor.

Süper Lig'den iki isimden biri olan Semih Kılıçsoy, 27.6 milyon Euro değerle 7.sırada bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sekizinci sırada ise Süper Lig'den bir diğer isim Barış Alper Yılmaz yer alıyor. Barış Alper'in piyasa değeri 26.3 milyon Euro oldu.

Sekizinci sırada ise Süper Lig'den bir diğer isim Barış Alper Yılmaz yer alıyor. Barış Alper'in piyasa değeri 26.3 milyon Euro oldu.

İlk 10 yıldızımızın yer aldığı liste şu şekilde oldu:

İlk 10 yıldızımızın yer aldığı liste şu şekilde oldu:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Thistle

Kerem'i kaça satmıştı bunlar, 12 mi? :))