Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi En Pahalı 10 Türk Futbolcuyu Açıkladı
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi En Pahalı 10 Türk Futbolcuyu Açıkladı
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi en pahalı 10 Türk oyuncuyu açıkladı. Listenin zirvesinde sürpriz yok, Arda Güler en tepede yer alıyor. İlk 10 içinde iki Süper Lig oyuncusu dikkat çekiyor.
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin verileriyle hazırlanan listede transfer değeri en yüksek on Türk futbolcu sıralandı.
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Listenin en tepesinde Real Madrid forması giyen Arda Güler yer aldı. Arda Güler'in piyasa değeri 73.2 milyon Euro olarak belirlendi.
İkinci sırada ise Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız yer alıyor. Kenan'ın piyasa değeri 62.6 milyon Euro oldu.
Benfica'da Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu beşinci sırada 35.4 milyon Euro değerle yer aldı.
Süper Lig'den iki isimden biri olan Semih Kılıçsoy, 27.6 milyon Euro değerle 7.sırada bulunuyor.
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Sekizinci sırada ise Süper Lig'den bir diğer isim Barış Alper Yılmaz yer alıyor. Barış Alper'in piyasa değeri 26.3 milyon Euro oldu.
İlk 10 yıldızımızın yer aldığı liste şu şekilde oldu:
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Kerem'i kaça satmıştı bunlar, 12 mi? :))