Beşiktaş Efsanesi İlhan Mansız'dan Semih Kılıçsoy Açıklaması Geldi
Beşiktaş Efsanesi İlhan Mansız'dan Semih Kılıçsoy Açıklaması Geldi
Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Semih Kılıçsoy'la ilgili bilinmezlik tüm gizemini koruyor. Konuyla ilgili Beşiktaş efsanelerinden İlhan Mansız da içeriden bilgi aldığını söyledi.
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Beşiktaş'ta yedek kalan hatta son maçta oyuna sonradan da giremeyen Semih Kılıçsoy'la ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da gerçek sebep bir türlü öğrenilemedi.
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Beşiktaş formasıyla başarılı sezonlar geçiren İlhan Mansız da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mansız, "İçeriden aldığım bilgi" diyerek konuyu aydınlattı.
Tivibu Spor ekranlarında konuşan eski futbolcu, "Semih Kılıçsoy'un bazı test değerleri Van Bronckhorst'un istediği seviyede değil. Bu ne olabilir? Yüklenme sonrası istediği çabuklukta rejenerasyona geçememek gibi" dedi.
Giovanni van Bronckhorst'un oyuncuyu korumak isteyebileceğini söyleyen İlhan Mansız, "Eğer hoca test değerlerini yeterli görmüyorsa oyuncuyu korumak isteyebilir veya oynatmak istemeyebilir" dedi.
Konuya van Bronckhorst tarafından yaklaşan İlhan Mansız, "Bir kanat oyuncusunun kondisyon değerleri çok yüksek olmalı. Dolayısıyla belki de fiziksel anlamda Semih'i tam hazır bulmuyor şu an" açıklamalarını yaptı.
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